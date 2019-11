Intervento di vigili del fuoco nella notte di venerdì 15 novembre intorno alle ore 4 per un incendio nel magazzino di una ditta a Saluzzo in cui era stoccato materiale elettrico.

All'interno del magazzino si è propagato in poco tempo un denso fumo ma le fiamme sono state contenute grazie all'intrevento rapido dei mezzi antincendio.

I vigili del fuoco hanno lavorato per quasi due ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.