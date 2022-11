"Festo de nosto lengo": sabato si annunciano i vincitori del concorso di Coumboscuro

CUNEO CRONACA - Il concorso/premio "Uno terro, uno lengo, un pople" del Coumboscuro Centre Prouvençal, in provincia di Cuneo, anche quest’anno promuove un territorio e la sua cultura alpina a cavallo di Piemonte e Provenza, per alimentare un fondo letterario unico nel suo genere in Europa, che ha prodotto antologie e opere di rilievo.

Fondato da Sergio Arneodo, è dedicato alla creatività nelle lingue ancestrali delle Alpi Tra Piemonte e Provenza. Sabato 26 novembre, alle 15, a Sancto Lucio de Coumboscuro di Monterosso Grana si terrà la proclamazione dei palmares.