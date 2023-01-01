"Festival MusiCanto": Banca di Cherasco porta due concerti a Moretta e Villafranca

CUNEO CRONACA - Due concerti nelle domeniche pomeriggio di fine estate, dedicati ai soci della Banca di Cherasco, animeranno le province di Cuneo e Torino. L’iniziativa, battezzata “Festival MusiCanto” dopo l’esordio lo scorso anno a Villa Ramabudi di Sanfrè, propone due appuntamenti: a Moretta, domenica 31 agosto, nell’incantevole parco del Santuario della Beata Vergine del Pilone e a Villafranca Piemonte, domenica 14 settembre, in piazza Santo Stefano, con inizio per entrambi gli eventi alle 17,30.

Gli eventi sono in collaborazione con "La carovana degli artisti", sotto la guida del direttore artistico Claudio Calorio, e proporranno esibizioni che uniscono musica pop e classica, spaziando tra arie d'opera famose e pezzi moderni: da Bach a Ennio Morricone, da Brahms a Vivaldi, fino a canzoni popolari di Beyoncé e Lucio Battisti, interpretate da grandi voci e musicisti.

Nei due concerti la frontline sarà diversa: a Moretta si esibiranno le cantanti pop Serena Orlandi e Valentina Giamboi, il violista Andrea Bertino, la soprano Silvia Mina e il chitarrista classico Marlon Adriano. A Villafranca invece saliranno sul palco le soprano Romina Gianoglio e Silvia Mina, la violinista Alessia Castellino e il quartetto di fiati “Stranger Winds”.

Il presidente di Banca di Cherasco, Giovanni Claudio Olivero, spiega: “Presidiare anche i centri medi e piccoli in cui chiudono i grandi gruppi bancari è uno dei tratti distintivi del mondo del Credito Cooperativo. Noi lo facciamo portando un servizio a famiglie e imprese, ma anche offrendo momenti di aggregazione, divertimento e cultura, come i due concerti del Festival MusiCanto. La prossimità non è uno slogan per il Credito Cooperativo, ma un suo elemento irrinunciabile, che emerge ancora di più in questo momento di fusioni bancarie che hanno un solo risultato immediato: economie di scala, chiusura degli sportelli, allontanamento dei centri decisionali dai territori. Noi cerchiamo, tutti i giorni, di dare servizi competitivi a famiglie e imprese restando in mezzo alle persone, anche per garantire l’efficacia mutualistica e cooperativa che è nel nostro Dna”.

Le esibizioni sono a ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria: i posti sono riservati prioritariamente ai soci e clienti di Banca di Cherasco. Per l’appuntamento di fine agosto a Moretta, è possibile contattare la filiale dell’Istituto di Credito Cooperativo in piazza Regina Elena 1 (telefono 0172.93552). Per quello di metà settembre a Villafranca Piemonte, la prenotazione può essere fatta presso l’agenzia di Banca di Cherasco in via Roma 49 (telefono 011.9808217) oppure inviando una mail a relazioniesterne@bancadicherasco.it.

Al termine delle esibizioni è previsto un rinfresco, e l’artista e pittore braidese Riccardo Testa donerà una sua opera ai sindaci dei due Comuni che ospitano i concerti.