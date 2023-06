Festa partigiana e mostra all'Ecomuseo "Il Codirosso" che apre le sue porte a Rossana

CUNEO CRONACA - L'Ecomuseo della Resistenza Il Codirosso invita domenica 11 giugno, a partire dalle 11, a Rossana, in Palazzo Garro, verrà inaugurata la mostra d’arte e storia “dalla penna al pennello”, testimonianze raffigurate, disegnate, dipinte.

Il vernissage introdurrà la XIX edizione della Festa Partigiana a firma Associazione Codirosso, Comune di Rossana e Riccardo Assom, fondatore del Museo, autore di studi storiografici ed artista. In mostra inedita alcune sue opere, frutto della trasposizione figurativa di parte dei racconti che prima composero i suoi scritti.

Nella medesima sede, lo storico Palazzo Garro in Rossana, sarà possibile visitare in anteprima la Biblioteca tematica del museo, collezione di 900 volumi a tema Resistenza ed Olocausto consultabili in loco. L’esperienza potrà proseguire con visita guidata nelle sale del Palazzo che ospitano l’allestimento del Museo della Resistenza, considerevole collezione di reperti storici degli anni 1943-45.

Le attività pomeridiane proseguiranno all’esterno, nel giardino del Palazzo, con la proposta di laboratori di manualità creativa durante i quali si potranno sperimentare facili tecniche di legatoria carta, stampa e pittura. Per maggiori informazioni, si visiti il sito www.ecomuseoresistenzacodirosso.com. L’esperienza è adatta a partecipanti di ogni età.