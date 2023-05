Festa delle oasi e riserve Lipu: weekend nella natura e nella biodiversità a Crava-Morozzo

CUNEO CRONACA - Due giorni immersi nella natura: sabato 6 e domenica 7 maggio torna la Festa delle oasi e delle riserve della Lipu, 26 aree ricche di biodiversità e di ambienti mozzafiato, dal Piemonte alla Sicilia, gestite dall’Associazione in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed enti privati.

La Festa delle oasi e riserve della Lipu – che si tiene quest’anno nell’anno dell’approvazione della “Nature restoration Law”, la proposta della Commissione europea per restaurare la natura favorendo un ritorno della biodiversità e rendendola resiliente ai cambiamenti climatici - è un’occasione preziosa per conoscere le 26 oasi e riserve gestite dall’associazione, molte delle quali zone umide sottratte al degrado e alla cementificazione (o, in alcuni casi, oggetto di ripristini ambientali, come Crava Morozzo (Cuneo), Torrile, Celestina, Cave Gaggio e l’ultima arrivata, nel sistema Pantanello.

La Riserva naturale Crava Morozzo ha un ricco programma per i festeggiamenti:

Domenica 7 maggio:

Ore 11: "Passeggiata col biologo" alla scoperta della riserva. Partenza dall’ ingresso lato Crava. Consigliata la prenotazione.

Ore 15: "Alla ricerca di ...." Attività gioco-sensoriale per bambini e famiglie (ritrovo al centro visite). Consigliata la prenotazione.

Per tutto il giorno:

- al centro visite: Mostra "I superpoteri della natura"

- con partenza dall'ingresso lato Morozzo: l'OasiAnimata, percorso da svolgere in autonomia accompagnati da una originale storia su una bambina ed i suoi incontri con le piante velenose (il percorso è fruibile in ogni momento. Possibilità di ritirare il kit, con un contributo ad offerta, con tutti i materiali necessari per svolgere le attività presenti nelle tappe presso il "Caffè del Borgo", accanto all'ingresso della riserva.)

Inoltre:

sabato 6 e domenica 7 maggio "Tutto per Tutti" grazie agli Amici dell'Oasi di Crava Morozzo;

sabato 6 - dalle 10 alle 18 al centro visite - laboratorio di falegnameria. Prenotazione obbligatoria;

domenica 7 - a partire dalle 10 al centro visite - "mercatino" del dono e di economia circolare: porta ciò che vuoi, prendi ciò che ti serve.

Tutte le attività sono gratuite.

Per informazioni e prenotazioni: oasi.cravamorozzo@lipu.it oppure 3477648262

In caso di maltempo le attività della domenica saranno rimandate alla settimana successiva. Si consiglia di contattare i recapiti indicati per conferma.

(Foto d'Archivio: Airone cenerino a Crava Morozzo | S. Basileo - Arch. EAM)