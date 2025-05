Festa della Salute al Parco Tanaro di Alba con Mogol che torna in Granda con le sue canzoni

ALICE MARINI - Mogol torna in provincia di Cuneo per un evento che unisce cultura, musica e promozione del benessere, anche nei luoghi di lavoro. Sabato 17 maggio, a partire dalle 18.30, al Parco del Tanaro di Alba (sotto il tendone di "Collisioni"), andrà in scena la "Festa della Salute". L’iniziativa intende ripercorrere un cammino iniziato il 27 settembre 2008 con il Centro Medico Bios, quando Giulio Rapetti, in arte Mogol, fu al centro di una serata di parole, musica e riflessioni condivise, affiancato in quell’occasione anche da un contributo della Senatrice Rita Levi Montalcini.

Diciassette anni dopo, Mogol torna in Granda per rimettere al centro la salute, raccontando – con la forza della sua esperienza – uno stile di vita sano e consapevole. Un ritorno che parla di benessere come valore condiviso e di cultura aziendale come leva concreta per migliorare la qualità della vita, anche sul lavoro. L’evento si rivolge a datori di lavoro, medici e autorità. Al centro, temi concreti come lo stress, il clima sul lavoro, il valore di una buona alimentazione e della musica come alleati scientificamente riconosciuti per stare meglio e lavorare meglio, soprattutto nei contesti più impegnativi.

All'evento parteciperà un rappresentante della fondazione della Levi-Montalcini Foundation. Saranno presenti anche il Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e il sindaco di Alba, Alberto Gatto. Saranno inoltre presenti numerosi medici e specialisti, tra cui il Dott. Paolo Diego L’Angiocola, il Dott. Romeo Capponi, la Dott.ssa Elisa Eusebio, il Dott. Francesco Moscarini, la Dott.ssa Elisa Caffa, il Dott. Michele Cicolani, il Dott. Francesco Sincich.

La "Festa della Salute" prenderà il via alle 18:30 con un calice di benvenuto, seguito alle 19 dalla presentazione della serata a cura del Dott. Marco Aragno. Alle 19:15 è previsto il saluto istituzionale di Luigi Icardi, Presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte. Alle 19:30, il Dott. Prof. Canzio Romano, Direttore Sanitario di Albamedica, insieme ad Andrea Corniolo Responsabile Ufficio Sicurezza e Ambiente Confindustria Cuneo, affronteranno il tema dell’evoluzione del ruolo del medico competente tra variazioni normative ed esigenze aziendali. Alle 20, Roberto Cavallo del progetto E.R.I.C.A. e Daniele Berruti dell’Associazione Paulownia Piemonte parleranno di aziende, salute e ambiente, tra crescita e sostenibilità.

Alle 20:30 seguirà una presentazione di Albamedica e Praticamente Salute con i risultati raggiunti e i nuovi progetti, con interventi di vari medici specialisti. Alle 21:20 il Dott. Francesco Burrai, psicologo, introdurrà il tema della Music Medicine per la salute e il benessere nei luoghi di lavoro. Alle 21:30 si terrà un’intervista a Giulio Rapetti, in arte Mogol, sulle riflessioni riguardanti la prevenzione e l’importanza della musica. La serata si concluderà alle 21:45 con il “Concerto Emozioni”, un viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol, con Mogol e Gianmarco Carroccia.

L’evento è pensato come strumento concreto per sensibilizzare i datori di lavoro su programmi accessibili e poco onerosi per migliorare il benessere e la produttività, favorendo un approccio integrato alla salute che passa anche da musica, alimentazione e gestione dello stress. Quale veicolo migliore se non il coinvolgimento diretto dei datori di lavoro, affinché possano trasmettere questi valori ai propri dipendenti?

L'evento è organizzato da Albamedica con la partecipazione di Praticamente Salute e Collisioni festival agrirock.

(Nella foto: il maestro Mogol in Piazza Santa Maria Maggiore a Mondovì il 27 settembre 2008)

Alice Marini