Festa della mamma: il ricordo di Nonna Lucia, la luce gentile che rimetteva insieme il mondo

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - La madre genera, la nonna rigenera.

La madre dà la vita, la nonna la allarga.

La madre cresce i figli, la nonna cresce lo spazio in cui i figli diventano genitori, ed è madre due volte, anche per i nipoti.

Per la festa della mamma, un mio pensiero affettuoso va a nonna Lucia di Savigliano, da parte di mamma.

Il suo nome dal latino lux, lucis, significa luce, la sua era quella che illumina, non abbaglia, che non si mette davanti, ma dietro per dare modo agli altri di vedere meglio.

Nonna Lucia era la luce che aggiustava, che rimetteva insieme. Infatti, nella sua cucina, seduta vicino alla finestra con la tendina un po' scostata, aveva sempre in mano ago e filo e anche lana, volte, per rammendare le calze. Nonna Lucia era piccola di statura, un volto minuto, lineamenti regolari, una statuina di porcellana: il collante della famiglia, che nella sua piccolezza fisica era grandiosa per il modo di porsi con tutti. Sempre col suo cestino in grembo, di vimini con il coperchio imbottito di raso rosa, dove custodiva le magie: ricuciva, rimetteva insieme le cose. Mi sedevo accanto a lei su una seggiolina di legno impagliata, un po' sgangherata, mi piaceva sapeva di vissuto.

La osservavo in silenzio e nel mio piccolo capivo che non stava solo riparando un oggetto, stava aggiustando il mondo un pezzo alla volta, la sua luce illuminava le parole non dette, la sua luce scioglieva i nodi che stringevano troppo. Ricuciva senza tirare troppo il filo per rimettere insieme senza fare rumore, aggiustava gli oggetti, ma soprattutto gli umori.

L'intimità, il silenzio, e l'operosità che regnava nella sua cucina era un balsamo, una cura per le ferite, una luce nelle crepe. “Fiorellina, ricorda che nella vita bisogna portare pazienza. E tutto si aggiusta”.

Però il 13 dicembre 1980, nel mio negozio Map a Bra, stavo mostrando a una cliente un peluche di Snoopy da regalare alla nipotina, quando trillò il telefono, tirai su la cornetta: si era spenta nonna Lucia.

All'improvviso il mondo mi parve buio, anche se era pieno giorno.

Fiorella Avalle Nemolis

(Foto generata con AI)