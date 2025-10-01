Festa dell'Albero 2025: eventi anche in Granda per portare più verde nelle città

CUNEO CRONACA - Con una media di 24 alberi ogni 100 abitanti, calcolata sui capoluoghi italiani, l’Italia mostra nel 2024 una presenza di verde urbano ancora insufficiente. Anche i dati nel dettaglio indicano che serve ancora migliorare: solo otto su 93 capoluoghi, di cui si hanno dati aggiornati, superano la soglia dei 50 alberi ogni 100 abitanti e, tra queste, tre superano i 100 alberi ogni 100 residenti. All’opposto, 27 capoluoghi contano meno di 20 alberi ogni 100 abitanti, e più della metà di questi non raggiunge nemmeno i 10. Un quadro che mette in evidenza la distribuzione disomogenea del verde urbano nel Paese e sottolinea l’importanza di attuare interventi mirati di forestazione nelle aree cittadine (dati Ecosistema Urbano 2025).

Un’importante opportunità arriva dalla legge n. 10/2013, che disciplina lo sviluppo degli spazi verdi urbani e la cui applicazione è stata analizzata da Legambiente, in occasione del trentennale di Festa dell’Albero, la storica campagna dedicata alla messa a dimora di piante e arbusti, che quest’anno si terrà dal 21 al 23 novembre, in partnership con AzzeroCO₂, FRoSTA, INWIT e Biorepack come partner tecnico.

Nei giorni della Festa dell’Albero, che cade in concomitanza con la Giornata nazionale degli alberi (istituita proprio dalla legge n. 10/2013 e celebrata ogni anno il 21 novembre), si terranno in 14 regioni oltre 120 iniziative di forestazione urbana organizzate da Legambiente insieme a cittadini, scuole, aziende e amministrazioni uniti dallo slogan “Gli alberi ci danno tanto, ora tocca a noi”.

La Festa dell’Albero 2025 unisce sul territorio la difesa dell’ambiente alla difesa della pace e alla tutela dei diritti umani. Diversi gli appuntamenti organizzati dai circoli Legambiente in collaborazione con istituzioni scolastiche, amministrazioni comunali e associazioni territoriali.

Si parte in Piemonte mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 novembre con diverse attività rivolte al mondo scolastico. Mercoledì 19 novembre a Carignano (TO) con il circolo Il Platano, il Parco del Po Piemontese e la scuola secondaria di primo grado “Benedetto Alfieri”.

Giovedì 20 novembre a Novara con il circolo Il Pioppo e le classi dell’Istituto comprensivo “Fornara Ossola”, a Racconigi (CN) con il circolo Il Platano.

Venerdì 21 novembre continuano le iniziative con le scuole ad Alpignano (TO) con il CEA Cascina Govean e i bambini e le bambine del progetto di outdoor education “Crescere nel bosco”, ad Ivrea (TO) con il circolo Dora Baltea e le scuole dell'Infanzia Dora Baltea, Bertolè, la scuola primaria Nigra e la scuola paritaria dell'infanzia Opera Pia Moreno, a Novara con il circolo Il Pioppo, le classi dell’Istituto Sacro Cuore e i volontari dell’associazione Nonni Vip Insieme, a Carmagnola (TO) con il circolo Il Platano messa a dimora di alberi contro la violenza sulle donne, a Mazzè (TO) e Caluso (TO) con il circolo Pasquale Cavaliere e a Rivoli (TO) con il circolo di Rivoli, le scuole del territorio e l’Associazione Nazionale Alpini. Sabato 22 novembre le iniziative si aprono alla cittadinanza e alle associazioni locali a Collegno (TO) con il circolo DORAINPOI ed il CEA Cascina Govean messa a dimora di alberi dedicati alle vittime innocenti delle guerre, aMoncalieri (TO) con il circolo FARE Insieme messa a dimora di alberi contro la violenza sulle donne, a Torino con i circoli Molecola e GreenTO diverse iniziative dedicate all’impatto ambientale delle guerre, a Rivoli (TO) con il circolo di Rivoli nell’ambito del progetto cittadino “Adotta un albero”.

Domenica 23 novembre le ultime iniziative del fine settimana a Ceresole d’Alba (CN) con il circolo Langhe e Roero e a Settimo T.se (TO) con il circolo Il Girasole messa a dimora di alberi dedicata alle vittime innocenti delle guerre.

Ulteriori appuntamenti sono previsti giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 novembre a Galliate (NO) con il circolo Il Pioppo dove verranno messi a dimora 180 alberi dedicati alle nuove nascite del 2025, dando vita ad un nuovo parco urbano. Tutti i dettagli delle iniziative sono riportati nella pagina dedicata alla Festa dell’Albero.