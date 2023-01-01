Festa del Piemonte, porte aperte al Castello della Margarita e a Villa Souchon

CUNEO CRONACA - Il Castello della Margarita partecipa alla Festa del Piemonte, l'evento diffuso che coinvolge numerose realtà del territorio regionale, promosso da diverse associazioni, tra cui la Fondazione della Croce Reale. L'appuntamento è per domenica 19 luglio, in occasione dell'ultima apertura estiva del castello.

Le visite, con prenotazione obbligatoria al numero 388 050 6507, offriranno un percorso alla scoperta della parte più antica della dimora, della storica ghiacciaia, dei due salotti affrescati da Luigi Vacca, conosciuti come Appartamenti Cinesi, e del parco storico di circa 30.000 metri quadrati, progettato da un allievo di André Le Nôtre.

Ad accompagnare i visitatori sarà la padrona di casa, Lucia, la Contessa Giardiniera, che racconterà la storia della famiglia e della dimora attraverso aneddoti, curiosità e scorci di vita quotidiana, conducendo il pubblico tra sale storiche e alberi secolari.

Nella stessa giornata sarà possibile visitare anche Villa Souchon, in via della Cartiera 47, a Fossano, con prenotazione obbligatoria al numero 3475220314 oppure scrivendo all'indirizzo paul.souchon@tiscali.it.

A guidare la visita sarà Serena, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia della dimora e dell'elegante interpretazione del giardino in stile Art Déco.

La scelta di aprire contemporaneamente le due residenze nasce dalla volontà di offrire un percorso culturale unitario, capace di raccontare l'evoluzione del giardino dal Settecento al Novecento.

Due epoche, due sensibilità e due modi diversi di concepire il rapporto tra architettura, paesaggio e natura, attraverso l'evoluzione del gusto, della funzione e del valore simbolico degli spazi verdi.

Il vero elemento distintivo di questa iniziativa è la possibilità di entrare non in musei, ma in dimore storiche ancora oggi abitate e custodite dai loro proprietari.

Un patrimonio vivo, che continua a raccontare la propria storia attraverso le persone che lo abitano e lo preservano, offrendo ai visitatori un'esperienza autentica e difficilmente replicabile.