Fertilità femminile e tempo che scorre: cosa sapere prima dei 40 anni

CUNEO CRONACA - Negli ultimi decenni, l'età media in cui si decide di avere un figlio è aumentata sensibilmente. Studio, lavoro, stabilità economica e cambiamenti sociali hanno spinto molte persone a rimandare la genitorialità. Tuttavia, la biologia segue tempi diversi e la fertilità rimane strettamente legata all'età.

Nell'intervista, il dottor Alessandro Morelli, medico chirurgo specialista in ginecologia presso Lilium Spazio Medico di Cuneo, spiega in modo chiaro cosa significa davvero “fertilità” oggi e perché il fattore tempo è così decisivo. Partendo dai dati allarmanti sul crollo delle nascite in Italia, il dottor Morelli racconta come la vita sociale e lavorativa abbia spinto molte coppie a rimandare la ricerca di un figlio dopo i 40 anni, proprio quando la riserva ovarica e la qualità degli ovociti iniziano a ridursi in modo importante.

Nel dialogo abbiamo affrontato il tema dell’età ideale per cercare una gravidanza, perché tra i 30 e i 35 anni le possibilità di concepire sono ancora significativamente più alte rispetto alla fascia over 40. Nel corso dell’intervista abbiamo parlato anche di alcuni aspetti legati alla procreazione medicalmente assistita e di come, nonostante le tecniche oggi siano molto sofisticate, la biologia dell’ovaio non possa essere “convinta” dal benessere esteriore: una quarantenne può sentirsi giovane, ma le sue ovaie seguono un calendario diverso.

Per questo, il dottor Morelli ha introdotto il concetto di social freezing, ovvero il congelamento degli ovociti in età più giovane, come opportunità per preservare il proprio potenziale riproduttivo e aumentare le chance di gravidanza in futuro. Inoltre, ha spiegato quando è opportuno rivolgersi a un centro specialistico: una coppia giovane dovrebbe concedersi almeno un anno di tentativi spontanei prima di preoccuparsi, mentre dopo i 38 anni è consigliabile non perdere tempo e chiedere un consulto già dopo sei mesi di tentativi non andati a buon fine.

Infine, abbiamo dedicato qualche minuto alla falsa illusione di poter “rimandare tutto” e al perché la riserva ovarica sia definita fin dall’adolescenza.