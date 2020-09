Fermati i lavori al parco urbano "Parri" di piazza d'Armi a Cuneo per salvare i ricci

ALICE MARINI - Un lavoro che si è svolto in assoluto silenzio, specialmente la sera, per non spaventare i ricci che popolano i cespugli di piazza d'Armi, a Cuneo. Un gruppo di volontari (alcuni accorsi addirittura dalla Liguria) si è mobilitato nelle scorse ore per mettere al sicuro i piccoli animali proprio là dove è in corso il cantiere per la costruzione del futuro parco urbano "Parri". Una segnalazione preziosa, che ha permesso all'Amministrazione comunale di sospendere i lavori per il tempo necessario al recupero.

"Fa molto freddo e i ricci sono in semi-letargo", spiega in un post su Facebook il Centro Recupero Ricci "La Ninna" di Novello, "tendono a stare nelle tane, soprattutto i più grossi". In un primo momento, quindi, i volontari avrebbero sparso del cibo nel parco per attirare i ricci, poi sarebbero tornati dopo alcune ore per recuperare i primi usciti dalle tane. Anche il veterinario Massimo Vacchetta, fondatore del Centro, è al lavoro in prima persona per salvare le loro vite.

Alice Marini

(Foto tratta dalla pagina Facebook Centro Recupero Ricci "La Ninna")