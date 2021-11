Feny, cosa hai provato durante la prestigiosa manifestazione d'arte?

"Quell'energia che sprigiona l'ambiente dove c'è arte! Mi sono sentita a casa e ho tirato un sospiro liberatorio, proprio come la mia statua raffigurante una donna nell'atto di liberarsi da un tormento: ha le braccia tese, ancorate dietro la schiena, il capo reclinato all'indietro con la fluente chioma a trattenerla prigioniera, ma il piede nudo che esce dalla veste punta resiste, fa leva per staccarsi dalla terra, finchè l'anima si libera!".

Nel lungo tragitto da Cherasco a Ferrara in compagnia della "bimba liberata", quali pensieri si infilavano uno dietro l'altro?

"Felicità per il percorso artistico, un susseguirsi di partecipazioni e di riconoscimenti anche importanti. Emozione, ansia, quel distacco di una mamma quando accompagna la figlia al primo giorno di scuola. Lo riconosco: è una statua, ma per me rappresenta la bimba nello sforzo di liberarsi per affacciarsi al mondo".

Feny è un fiume in piena, la ascolto. Esprime appieno il suo sentire d'artista con entusiasmo, quasi euforia nel rendermi partecipe dello sgorgare fluente di vulcanici progetti creativi della Feny bambina, pervasa dalla creatività che ha origine, appunto, dall'infanzia e che si alterna con la Feny adulta, alle prese con la brusca realtà della vita pratica, che non le risparmia dubbi e paure sul futuro.

Conclude lo sfogo: “Sono io per prima a seppellire la mia anima. Ogni tanto viene fuori!”. Come darle torto? La accolgo, la incoraggio a proseguire il suo percorso artistico, del resto lei stessa mi riferisce di Sgarbi che sul palco di Artexpò a Ferrara si mostra entusiasta, felice e stupito di tanta partecipazione di pubblico e di tanti artisti, alcuni ritrovati: "Non dico di essere emozionato, perchè non ho cuore (battuta per suscitare ilarità), ma sono riconoscente alla mia città e a voi che date un segnale di affetto nei miei confronti con la vostra presenza. Quindi grazie di esserci. Sono felice di essere qua! Non so quanti di voi artisti selezionati avranno la capacità e la forza di resistere: comunque sicuramente siete artisti".

Ha ringraziato la famiglia siciliana Serradifalco che ha organizzato la grande manifestazione artistica proprio a Ferrara, a casa sua. E' stato limpido, diretto, autoironico, come sempre. Ci ha esortato a rivendicare il diritto alla creatività, a misurarci tra noi artisti, a chiederci cosa vogliamo per noi e per il nostro futuro in ambito artistico, a quanto vogliamo investire, come e perché. Soprattutto perché. Ho realizzato quanto fosse stato illuminante per il mio percorso artistico l'incontro con Sgarbi, avvenuto nel lontano 2013 con la mia partecipazione al Salon des Refusés, a Bra, ben consapevole che avrei corso il rischio di ricevermi l'appellativo di 'capra'. Ma dovevo sapere se continuare a fare arte da chi aveva la competenza per attestarlo. Mi ha incoraggiata, l'ho incontrato di nuovo a Ferrara per mostrargli il percorso portato avanti negli anni fino ad oggi".

Dunque, si è fermato davanti alla tua opera?

"Mi ha riconosciuta. Si è fermato solo per qualche minuto, giusto il tempo per una foto e per mostrargli un mio nuovo progetto, che ha osservato con curiosità. Poi mi ha sorriso mentre veniva trascinato via dalla folla che lo attorniava".

Altre partecipazioni importanti a breve?

A New York, dal 4 al 18 dicembre 2021, al Saphira & Ventura Gallery Art Design Architecture, nella West 43esima strada. A Venezia, dal 1° al 25 dicembre 2021, nel settore artisti contemporanei, all'interno della mostra Modigliani opera Vision. Fino a Natale saprò ancora meglio cosa sarà di me nel mio lavoro artistico. Questo ultimo tratto prima della mia decisione finale non poteva essere inaugurato meglio. Mi sento molto felice".

Feny Parasole ha un cuore di bimba, ma vive l'arte da adulta, alternando gioia a dubbi e paure.

Fiorella Avalle Nemolis