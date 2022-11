Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico: ecco chi sarà premiato domenica a Boves

CUNEO CRONACA - Domenica 6 novembre, alle 9,30, a Boves, presso il Palazzetto Polivalente "C. Giraudo" in via Roncaia 83, si svolgerà la 69esima edizione della premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico.

Saranno premiati gli operatori economici che "con l’impegno di una vita dedicata al lavoro, hanno contribuito validamente e proficuamente al progresso civile, economico e sociale" della provincia di Cuneo. Nel corso della premiazione sarà consegnato il premio speciale "Sostenibilità e innovazione" ad Alberto Dalmasso, Ceo & Founder di Satispay.



Saranno inoltre premiate con il "Sigillo d’oro" sei personalità che si sono particolarmente distinte nel campo economico e sociale o che hanno dimostrato particolare capacità ed impegno nel settore in cui svolgono la loro attività: tra loro, alla memoria, anche l’industriale Alberto Balocco. Gli altri sono: Ferruccio Dardanello, Carlo Drocco (commercio), Romano Ficetti (agricoltura), Clemente Malvino (artigianato), Domenico Paschetta (cooperazione).

Saranno inoltre consegnati 106 diplomi e medaglie, dei quali 53 a commercianti con 35 anni di propria ininterrotta attività o appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni; 1 a un industriale con 35 anni di propria ininterrotta attività; 24 ad artigiani con 35 anni di propria ininterrotta attività oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni; 26 a coltivatori diretti con 35 anni di ininterrotto lavoro; 2 a cooperative costituite da almeno 40 anni.