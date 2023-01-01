Febbraio tra freddo e luce: cosa riservano gli astri per San Valentino

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di febbraio 2026 per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile

A febbraio, nel pieno dell'inverno, quando spira l'aria fredda fuori, il vostro umore, invece, si scalda. Le idee fluiscono con leggerezza d'animo, state modificando l'impulsività con una nuova attenzione alle vostre azioni: non serve accelerare, basta orientarsi bene per raggiungere i vostri obiettivi, senza impazienza, senza nervosismi. Una nuova sensazione vi pervade, la moderazione: accogliete le nuove idee, e quando si palesano vi fermate, senza fretta. Ora, concedendovi una sensata lentezza, siete consapevoli di quanto essa sia preziosa per orientarvi nel modo giusto, ossia distinguere quando vale la pena investire energie. E, non è poco per il vostro temperamento! Persino quando le emozioni oscillano, e vi sembra che gli altri non seguano il vostro ritmo, riuscite a frenarvi ascoltandoli, ed esponendo con chiarezza il vostro pensiero. Ecco che trovate il giusto equilibrio per farvi comprendere, portando così a termine i vostri ambiziosi progetti. È un periodo di grande crescita che solidifica la vostra posizione. Il successo è il premio per tanta buona volontà. Pensierino: “A ogni cosa il suo tempo: ciò che cresce lentamente dura più a lungo”. - Seneca

Toro dal 21 aprile al 20 maggio

Il clima rigido di febbraio, a tratti, raffredda anche il vostro buon umore. Tanti piccoli fastidi quotidiani: persone che cambiano idea, programmi a cui tenevate saltano; inoltre si aggiungono richieste insolite e balzane, a cui non riuscite a sottrarvi. Insomma, l'umore è altalenante, e l'irritazione a volte giunge al limite della sopportazione, soprattutto verso chi non mantiene la parola data. Tuttavia è un periodo positivo riguardo alle proposte di lavoro, i vostri progetti sono ben accolti, però c'è sempre quel fastidioso dettaglio da modificare. Sforzatevi di essere più flessibili, ne avrete un gran vantaggio sia nel privato che nel lavoro. A volte vi impuntate con persone che non hanno intenzione di sminuirvi, semplicemente vi espongono un modo diverso di vedere le cose. Tutto sommato non c'è nulla di preoccupante o irrisolvibile, ma i continui piccoli contrattempi vi destabilizzano un po'; provate a fare buon viso a cattiva sorte, non irrigiditevi, piuttosto tirate fuori dalla naftalina il vostro conciliante e garbato modo di porvi, la disponibilità e il vostro tocco personale, l'ironia che fa sempre centro. Non perdete il vostro buon umore, non ne vale la pena. Pensierino: “La felicità spesso arriva quando smettiamo di darle troppo peso”. - Albert Camus

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno

Febbraio è un mese che, come una finestra, si apre su un'aria piuttosto fresca, ma in compenso su un cielo molto luminoso. Ci sono meno contrattempi, così la vostra mente può concentrarsi e con calma valutare in cosa merita spendere energie. Nei rapporti privati e in quelli lavorativi siete più disponibili a trovare un punto in comune, realizzando così i vostri obiettivi. Passati i momenti di angustia, lasciando andare ciò che vi pesa, finalmente ritrovate la leggerezza. Il messaggio di un amico lontano riallaccia rapporti di lavoro, oppure, durante un incontro casuale grazie a uno scambio fruttuoso di opinioni, ricevete una concreta proposta di lavoro che arriva al momento giusto. Sciogliendo quei nodi pesanti, vi torna il buon umore e la serenità per approcciarvi alla vita con più ottimismo. “Il pensiero crea”, dunque spostate la vostra mente verso scenari più distesi, più rassicuranti, che infondono pace e curiosità, quasi come un sentiero da percorrere che non spaventa ma attira. Pensierino: “La leggerezza per me è sinonimo di precisione e determinazione, non vaghezza e abbandono al caso”. - Italo Calvino

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio

Febbraio ha un clima freddo, ma il suggerimento è di proteggervi e non di chiudervi, aprendo gli spiragli senza sentirvi esposti. Gestite meglio la vostra accentuata sensibilità, siete consapevoli di ciò che vi toglie energia, quindi concentratevi solo su ciò che vi crea benessere. Riguardo al lavoro, grazie alla calma ritrovata, nella vostra mente si fa chiarezza, quindi, malgrado l'ansia che a volte vi coglie, riuscite comunque a organizzare tempi e priorità. Non è poco per il vostro temperamento altalenante tra buon e cattivo umore! È il momento ideale per definire ciò che è rimasto in sospeso, per allacciare relazioni più consone al vostro modo di pensare, e per chiedere ciò che vi spetta; non potranno negarlo. Anche se tutto non si risolve, riuscite nell'intento di portare a compimento un progetto che vi sta a cuore. Riguardo a una proposta di lavoro con potenzialità reali, lasciate ancora sedimentare e valutate senza fretta. Pensierino: “La vera felicità costa poco; se è cara, non è di buona qualità”. - François-René de Chateaubriand

Leone dal 23 luglio al 23 agosto

Febbraio è un mese con il clima freddo, e vi suggerisce di rallentare, ma senza irrigidirvi, anzi, mettendo più calore nelle vostre azioni. Non è tempo di ruggiti, ma di confronti morbidi sia nel privato che nel lavoro. C'è in voi un nuovo modo di relazionarvi, più pacato che non significa privo di forza, anzi, con un'energia buona e più attenta a ciò che veramente si addice al vostro temperamento. Così facendo proteggete la vostra vitalità. Non si tratta di stanchezza ma di bisogno di discernimento, per distinguere, sia nel lavoro che nel privato, ciò che davvero nutre la vostra creatività da ciò che è solo rumore di fondo che vi consuma. I riconoscimenti che ricevete, forse non sono eclatanti come vorreste, ma alla lunga si rivelano fondamentali e duraturi per raggiungere il successo che meritate. Non c'è clamore, in compenso i riscontri sono molto rassicuranti, e consolidano in modo eccellente la vostra posizione. Pensierino: “La semplicità è la forma della vera grandezza”. - Francesco De Santis

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre

Il freddo di febbraio non intorpidisce la mente, anzi vi porta chiarezza e ordine interiore. Vi invita ad accogliere le emozioni in modo più spontaneo, ascoltandole senza cercare subito soluzioni prima ancora di averle interiorizzate. Sono intuizioni che giungono mentre state facendo tutt'altro, e che esaminate con pazienza danno frutti inaspettati. Non è sempre il momento di programmare; tutte le cose vengono spontaneamente in modo più che soddisfacente. Esaminate con cura ciò che vi sottrae energia, e conservatela per definire strategie utili per portare a termine un progetto che vi sta a cuore, quindi dedicate tutto il tempo che occorre per strutturarlo e proporlo a chi vi dà supporto anche finanziario. Siete davvero appetibili per la vostra creatività che sgorga in modo naturale, e che fa gola a persone scorrette, quindi guardatevi dalle lusinghe di persone poco fidate. Piuttosto che rischiare di fare esperienze negative, concentratevi su collaborazioni con persone per bene. Avrete soddisfazione oltre a un sicuro vantaggio. Pensierino: “La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri”. - Marco Aurelio

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre

Aprendo le finestre nel mese gelido di febbraio, l'aria cambia e con lei cambia anche il vostro modo di sentire. È il momento in cui desiderate ritrovare il centro del vostro mondo interiore, in cui rifugiarvi ogni volta che vi sentite tirati da una parte o dall'altra. Le emozioni autentiche che provate non sono sempre comode, e se cercate di compiacere gli altri, scoprite che la vera armonia nasce quando non tradite voi stessi. In una particolare relazione dovreste compiere un gesto semplice ma rivoluzionario: dire ciò che sentite senza timore di turbare l'equilibrio. C'è una persona influente che apprezza la vostra trasparenza, e se la fortuna vi accompagna, intende proporvi un'occupazione adeguata alle vostre capacità, con un compenso ragguardevole. Misura, eleganza e equilibrio: seguendo queste, che sono le vostre regole, non avrete a pentirvene. Buona fortuna. Pensierino: “Le occasioni sono come l'alba: se aspetti troppo le perdi”. - William George Ward

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre

Febbraio porta con sé un freddo che non vi disturba, anzi, è una sferzata di vigore, e nel vostro profondo è un richiamo capace di trarre energia, anche dal paesaggio spoglio, perché promette il risveglio della primavera. Vi fornisce lucidità, capacità di distinguere ciò che vi dà energia da ciò che invece la toglie. È la bussola che vi orienta verso le decisioni più opportune per raggiungere i vostri obiettivi. Se c'è un chiarimento da fare, questo è il mese appropriato: con voce ferma, ma non dura, intensa ma non travolgente, il messaggio è recepito e ben accetto. Sul lavoro, con la solita strategia e calma, riuscite a sciogliere i nodi di chi vorrebbe vanificare il vostro lavoro, ma voi non vi arrendete mai e cercate sempre la via per aggirare gli ostacoli, sempre con correttezza. Tuttavia, in certe situazioni, valutate se non sia il caso di sprecare energie in battaglie inutili: scegliete di investire in modo diverso la vostra forza. Pensierino: “Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla”. - Lao Tzu

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre

Febbraio, per voi esploratori del mondo, è come camminare in un bosco d'inverno: l'aria è pungente, ma limpida. È come un risveglio delle emozioni, perché in questo periodo sono più chiare, tanto che sentite la necessità di alleggerirvi, di ritrovare un ritmo meno serrato, più spontaneo, per respirare meglio. In un certo senso sentite il bisogno di fermarvi un po' per riflettere, per capire dove volete arrivare. Le opportunità di lavoro sono invitanti; tuttavia, quelle meno appariscenti, più sottili, sono quelle che si muovono nella direzione giusta. Non lasciatevi lusingare da persone che vi avvicinano per approfittarsi delle vostre capacità, insomma sono ladri di idee! Le collaborazioni sono più fluide, c'è chi apprezza il vostro entusiasmo, ma soprattutto è la vostra capacità di vedere lontano che influisce per le richieste di collaborazione per un progetto. In sostanza, il buon senso vi suggerisce di non affannarvi, di lasciare che il destino si compia, senza smanie di grandezza. Pensierino: “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”. - Seneca

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio

Il freddo di febbraio punge, ma non vi scoraggia, anzi vi dà una visione delle cose più lucida, più determinata, con la valutazione attenta per scartare ciò che per voi non conta più. È il momento dei bilanci: desiderate stare lontani dal caos cercando tranquillità, ma concedendovi anche la libertà di confidare a una persona giusta un vostro pensiero o una vostra preoccupazione. La vostra forza è evidente, ma ogni tanto potete lasciarvi andare, facendo emergere la vostra dolcezza. Sul lavoro non ci sono scossoni, il periodo è costruttivo e promettente, grazie alla vostra capacità di resistere, di organizzare e di vedere lungo. Siete un punto di riferimento e voi ne sentite tutta la responsabilità. Fin troppo, ogni tanto mollate gli ormeggi, delegate ad altri, date fiducia, lasciate lo spazio ai collaboratori perché si facciano le ossa. Scoprite con piacere che qualcuno si rivela un alleato prezioso, dando un valore aggiunto ai progetti in corso. Non sottovalutate le idee che sembrano troppo semplici: a volte sono quelle che funzionano meglio. Pensierino: “Chi ha fretta inciampa. Chi si fida, arriva più lontano”. - Lao Tzu

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio

L'aria fresca di febbraio vi porta voglia di essenzialità e di libertà. Spira un vento carico di intuizioni, di idee che giungono quando meno ve lo aspettate: sono un regalo del freddo, che vi rende più vigili e più capaci di vedere oltre all'apparenza. Le emozioni si muovono in modo leggero senza travolgere, anzi orientano; per questo sentite il bisogno di concedervi uno spazio mentale. Il lavoro brilla per idee che nascono da intuizioni improvvise in contesti di quotidianità ordinaria, come trovare una soluzione creativa a un problema che sembra irrisolvibile, magari succede mentre siete in cucina in attesa che la pasta sia giusta di cottura. Già, la fantasia non ha il pulsante start per fluire: basta agganciare un'ispirazione e trasformarla in un progetto concreto. È la vostra specialità uscire dai momenti di difficoltà con un suggerimento, banale, ma risolutivo. Se vi coglie un momento di collera, quando tutto vi sembra da stravolgere, aprite la finestra: l'aria fresca vi ricorderà che la calma è la vostra migliore amica. Pensierino: “La mente che si calma diventa chiara; e nella chiarezza, le soluzioni emergono da sole”. - Lao Tzu

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo

Febbraio porta freddo, ma anche silenzio e luce tenue, che parlano al vostro mondo interiore, esaltando la creatività. Ma siete in una marea di emotività, troppa, urge il bisogno di crearvi spazi mentali morbidi per ricaricarvi, attorniati da sentimenti di amicizia sincera e profondità di pensieri. Non date retta a chi vuole trascinarvi in esperienze, di qualsiasi genere siano, che non sentite vostre: se insistono, allontanateli con una scusa, anche se non siete capaci di mentire; è ora che impariate a difendervi. Non fatevi scrupoli, come non se ne fanno loro a volere imporre la propria presenza. Sul lavoro le collaborazioni diventano più semplici, più armoniose: siete apprezzati per la vostra capacità di vedere ciò che agli altri sfugge. Le idee che sembrano fragili ora trovano forma concreta: fidatevi del vostro intuito; anche una collaborazione con un confronto sincero apre una strada nuova che non avevate considerato. Pensierino: “La vita è un eco: ciò che doni ritorna”. - Zig Ziglar

Fiorella Avalle Nemolis