"Fatto a Pezzi", al Cinema Vekkio di Corneliano il festival che vuole smontare la disinformazione

CUNEO CRONACA - Venerdì 11 e sabato 12 settembre il cortile interno del Circolo Arci Cinema Vekkio ospita “Fatto a Pezzi”, festival dedicato a “Le sfide dell’informazione nell’epoca della disinformazione”. Due giornate di spettacoli, incontri, attivismo e musica per osservare da vicino il modo in cui le notizie, le parole e le rappresentazioni pubbliche orientano la percezione della realtà.

Il titolo del festival racconta anche il suo metodo: prendere i meccanismi dell’informazione e smontarli pezzo per pezzo, riconoscendo stereotipi, manipolazioni e narrazioni che semplificano la complessità. Il programma mette così in dialogo giornalismo, esperienza personale, diritti e linguaggi artistici, affidando un ruolo centrale anche alle nuove generazioni e alle comunità direttamente coinvolte.

La prima giornata comprende un talk con attivisti e attiviste LGBTQI+: un confronto dedicato alle esperienze, ai diritti, alla rappresentazione e alla qualità del dibattito pubblico, con particolare attenzione alle conseguenze che informazioni distorte e luoghi comuni possono produrre sulla vita delle persone. Al dibattito parteciperanno Patrizio Onori, attivista Lgbtqia+ e socio fondatore dell’Associazione Asti Pride, Alice Fiorini, ideatrice ed organizzatrice di "Scomod*, Festival del pensiero libero" e Luca Chiarle, speaker di Radio Alba.

Alle 21:00 Vladimir Luxuria porta nel cortile del Cinema Vekkio “Stasera ve le canto”, monologo di e con l’artista, attivista ed ex parlamentare. Con ironia e forza comunicativa, Luxuria attraversa la propria vita, dall’adolescenza alla scuola, dalla militanza alla politica e allo spettacolo. Una stand-up comedy “in piedi sui tacchi” che smonta i luoghi comuni sulla transessualità e sulla cosiddetta ideologia gender, accompagnando il racconto con brani musicali eseguiti dal vivo, da Manu Chao a Fabrizio De André.

Sabato 12 settembre, alle 18:30, sarà ospite Saverio Tommasi, scrittore e giornalista di Fanpage.it, autore di video e reportage realizzati in Italia e all’estero. A intervistarlo saranno ragazze e ragazzi tra i 15 e i 30 anni provenienti da collettivi e associazioni: una decina di domande preparate e condivise in anticipo daranno struttura all’incontro, lasciando spazio anche agli interventi spontanei e al confronto con il pubblico.

Dopo l’incontro con Saverio Tommasi, il festival continua con un super dj set nel cortile di Disco Fujot, idoli del dopo serata, delle frivolezze mondane e delle danze tribali, un vero A-Team di alchimisti del suono.

Ingresso riservato a socə Arci.