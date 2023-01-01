Facilitazione digitale nel Cuneese, sportelli aperti a luglio: già raggiunti 12mila utenti

CUNEO CRONACA - Saranno regolarmente aperti per tutto il mese di luglio i punti di facilitazione digitale presenti nei Comuni del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, in funzione da dicembre 2023 quando prese avvio il progetto finanziato tramite Regione Piemonte dai fondi della Misura 1.7.2 del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ad agosto i punti si fermeranno per poi riprendere le attività a settembre, quando si ridurranno però a tre, secondo il seguente calendario:

Borgo San Dalmazzo: il lunedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14.30 alle 17.30

Cuneo Movicentro: il lunedì dalle 14 alle 17, il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 9 alle 12

Dronero: il giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Il progetto “Reti di facilitazione digitale”, realizzato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese insieme al Comune di Cuneo, agli altri 52 Comuni del territorio consortile e al Comune di Mondovì, da dicembre 2023 ha raggiunto 12 mila utenti singoli mettendo a disposizione gratuitamente personale qualificato per accompagnare tutti i cittadini che vogliano supporto per utilizzi di tecnologia necessari per accedere a servizi online e opportunità digitali (ad esempio, effettuare una videochiamata, cambiare una password, accedere ai servizi online del proprio Comune di residenza o ai servizi digitali nazionali come l’anagrafe nazionale digitale, l’app IO o il sito dell’INPS, accedere ai servizi socio sanitari online come il fascicolo sanitario elettronico, le procedure per il cambio medico o per prenotare una visita medica, utilizzare le app scolastiche come il registro elettronico o la piattaforma per la mensa scolastica, ecc.).

Terminate le risorse del PNRR, le attività sono proseguite grazie a finanziamenti aggiuntivi della Regione Piemonte e, al momento, sia il Consorzio che il suo partner tecnico Fondazione Wellfare impact stanno partecipando a bandi e avvisi di livello locale, nazionale ed europeo per reperire ulteriori risorse che permettano di dare continuità al servizio, anche dopo il mese di settembre.

“I numeri e la percentuale di persone che tornano al servizio dopo il primo accesso – uno su due – dimostrano che l’esigenza c’è ed è estesa a tutte le fasce di età – commentano dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese – quindi confidiamo in ulteriori trasferimenti regionali e continuiamo a candidarci a bandi che possano permetterci di non interrompere il servizio, che supporta e coadiuva peraltro anche il lavoro dei nostri operatori sociali e dei diversi settori dei nostri Comuni consorziati.

Prima della chiusura estiva, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri Comuni consorziati e il Comune di Mondovì per aver collaborato strettamente con i nostri facilitatori e averli accolti in questi due anni e mezzo di attività; inoltre, un ringraziamento sentito va all’ASL CN1, che ha sottoscritto apposita convenzione e ha ospitato presso i suoi locali di via Carlo Boggio il punto di facilitazione del giovedì mattina per tutta la durata del progetto e a Confindustria Cuneo, che ha coinvolto le sue aziende per l’organizzazione di giornate di facilitazione a favore dei loro dipendenti.

Negli ultimi sei mesi inoltre, abbiamo potuto agganciare anche il mondo della scuola e della formazione, e ringraziamo tutti gli Istituti e le agenzie che hanno voluto collaborare con noi, sia per offrire un servizio alle famiglie nell’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti utili per le pratiche scolastiche, sia per gli studenti, che hanno usufruito di focus tematici formativi di loro interesse”.

Per usufruire dei servizi di facilitazione presso gli sportelli, si possono continuare a fissare gli appuntamenti telefonando al numero 0171 1680375 o visitando il sito www.retefacilitazionedigitale.it