"Facciamo rumore per la Palestina": oltre mille per le strade di Cuneo

ALICE MARINI - Mai così tante persone per le strade di Cuneo a manifestare per la Palestina: in più di mille hanno preso parte al corteo che, tra tamburi, megafoni, striscioni e cartelli, ha attraversato la città per "fare rumore", chiedendo la fine delle operazioni militari nella Striscia di Gaza e rompere il silenzio internazionale sull’emergenza umanitaria in corso. La mobilitazione è partita da piazzale Libertà, davanti alla stazione ferroviaria, e ha percorso corso Giolitti e corso Nizza, concludendosi in piazza Galimberti.

Una quarantina le realtà promotrici e aderenti all’iniziativa: associazioni, collettivi, sindacati e gruppi culturali del territorio che hanno voluto unire la loro voce per chiedere il cessate il fuoco, la fine dell’assedio a Gaza e l’adozione di sanzioni nei confronti del governo israeliano. Gli organizzatori hanno inoltre chiesto all’Italia e all’Europa di interrompere ogni forma di complicità politica e diplomatica.

Tra le testimonianze raccolte, ha commosso quella di un farmacista gazawi, fuggito da Khan Younis con la famiglia grazie al sostegno del consolato italiano a Gerusalemme, dopo otto mesi sotto i bombardamenti. "La mia casa è stata distrutta a Khan Younis, per questo motivo ci eravamo spostati a Rafah" ha raccontato, "ma dopo una settimana Rafah è stata rasa al suolo interamente". E poi, rivolgendosi alla folla: "Nel silenzio, nell'indifferenza del mondo e di tutti coloro che non vogliono parlare, voi siete la speranza per Gaza. Siete la voce dei bambini di Gaza che sono morti bruciati vivi".

Alice Marini