Expo Sostenibilità per la Giornata della Terra: giovani tra scuole e mostra al castello di Roddi

CUNEO CRONACA - In occasione della Giornata della Terra, (22 aprile), l’Expo della Sostenibilità rilancia il proprio impegno coinvolgendo direttamente le nuove generazioni: mentre prosegue con successo la mostra al Castello di Roddi, i ragazzi di Wild Life Protection si preparano per Expo Educazione, il tour che raggiungerà studenti nelle scuole di ogni ordine e grado tra Piemonte e Valle d’Aosta.

La mostra “Just Open Your Eyes”, inaugurata il 17 aprile, continua ad accogliere il pubblico negli spazi del Castello di Roddi, registrando oltre 600 visitatori nel primo weekend. L’esposizione, che unisce arte contemporanea e sostenibilità ambientale, sarà visitabile fino al 24 maggio tutti i fine settimana dalle 9:00 alle 19:00, con ingresso libero. Ogni sera, fino al termine della rassegna, le mura del Castello si animano al tramonto con la video-animazione “Lilith” di Valerio Berruti. Accanto alla mostra, si rafforza il cuore educativo del progetto con EXPO Educazione – Road to the Future, un ciclo di appuntamenti dedicati alle scuole che hanno aderito al programma Green School e intrapreso un percorso verso la certificazione ambientale. Un tour che attraversa Piemonte e Valle d’Aosta e che rappresenta al tempo stesso un momento di restituzione e un’occasione concreta per valorizzare l’impegno di studenti, insegnanti e dirigenti scolastici.

Il progetto Green School – Road to the Future si sviluppa lungo tutto l’anno scolastico attraverso attività in presenza che coinvolgono migliaia di studenti, dalla scuola dell’infanzia alle superiori. Accanto alla didattica tradizionale, il programma propone iniziative mirate a promuovere una cultura della sostenibilità concreta e partecipata. Tra queste, un contest regionale aperto a tutte le scuole aderenti, in cui studenti e docenti realizzano progetti sui temi ambientali: i migliori vengono selezionati e presentati in momenti pubblici di condivisione. Tra gli elementi distintivi del progetto c’è il Bosco delle Green School, uno spazio realizzato secondo principi di agroforestazione che ospita oltre 130 specie locali. Un ambiente di valore naturalistico, didattico e scientifico, pensato come laboratorio a cielo aperto. Grazie a una piattaforma digitale dedicata, è possibile esplorarlo, conoscere le specie presenti e approfondirne le caratteristiche.

Il percorso prevede inoltre per le scuole la possibilità di ottenere un attestato di sostenibilità, attraverso un sistema di valutazione che misura il livello di attenzione ambientale degli istituti. Questo processo ha permesso l’ingresso nella Greening Education Partnership promossa da UNESCO. Le scuole vengono valutate secondo il Green School Quality Standard e, quest’anno, circa 40 istituti saranno riconosciuti ufficialmente come Green School su un totale di circa 130 partecipanti. Negli ultimi due anni scolastici il progetto ha coinvolto oltre 20 mila studenti, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza ambientale.

La fase finale del progetto consiste in un roadshow territoriale, dal 27 aprile all’8 maggio, che parte da Aosta e si sposta nei principali capoluoghi piemontesi. Ogni tappa coinvolgerà mediamente un centinaio di studenti per un totale di circa 1000 partecipanti. Le diverse attività saranno adattate ai territori: a Biella, ad esempio, verranno realizzate siepi per la tutela degli impollinatori, mentre a Vercelli e Casale Monferrato nasceranno orti didattici che integrano biodiversità e agricoltura urbana. Tutti i progetti saranno monitorabili tramite una piattaforma digitale aggiornata dagli stessi studenti.

Durante ogni appuntamento si terranno le premiazioni del contest e la consegna degli attestati Green School, ma si darà spazio anche alla peer education con studenti protagonisti nel raccontare e condividere i propri progetti. In alcune città, tra cui Vercelli, Torino, Asti e Novara, sono previsti incontri con divulgatori, giornalisti e creator impegnati sui temi ambientali, per sensibilizzare sull’importanza dell’impegno individuale e sulla comunicazione della sostenibilità. Tra gli ospiti: Nicolas Lozzito, Andrea Grieco e Giorgio Brizio. Il percorso si concluderà l’8 maggio a Torino, al Grattacielo della Regione Piemonte, con una cerimonia istituzionale finale dedicata alla presentazione dei risultati e alla premiazione delle scuole.

Expo Educazione si configura così non solo come un tour, ma come un percorso continuativo di dialogo tra giovani, scuole e istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare una consapevolezza ambientale condivisa. In una giornata simbolica come quella del 22 aprile, l’Expo della Sostenibilità ribadisce il proprio messaggio: la transizione ecologica passa dall’educazione e dal coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.