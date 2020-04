EViso: fino al 31 maggio (gratis) ingegneri dell’Energy Efficiency in aiuto alle imprese in difficoltà

CUNEO CRONACA - L’emergenza sanitaria è diventata emergenza economica per molte imprese italiane. Oggi più che mai c'è bisogno di tutto il sostegno possibile per superare questo momento ed eVISO, fornitore di energia elettrica specializzato nell’analisi dei consumi, vuole fare la sua parte per aiutare le imprese.

L’azienda, inserita nel 2020 tra le 200 imprese con il maggior tasso di crescita in Italia da “Il Sole 24 Ore” e tra le 1000 più cresciute in Europa dal “Financial Times” ha deciso di aprire la sua conoscenza tecnologica, fino ad oggi riservata ai soli clienti, a tutte le imprese che lo richiederanno entro il 31 maggio, a titolo gratuito.



Spiega Gianfranco Sorasio, CEO eVISO: "In questi anni abbiamo fornito supporto costante ai nostri clienti, che sono per la maggior parte imprenditori di qualunque settore, aiutandoli a ottimizzare i loro consumi energetici per risparmiare sulla bolletta. Tutto questo è stato possibile grazie alla tecnologia che abbiamo sviluppato internamente e che ci ha permesso di raggiungere grandi risultati”.

“Fino al 31 maggio 2020 ogni azienda potrà contattare i nostri ingegneri che, dopo aver individuato il profilo di consumo e analizzato gli eventuali dati disponibili, sapranno consigliare le migliori soluzioni per ottimizzare i consumi e risparmiare anche in situazioni particolari, come la momentanea chiusura dell’attività o di un rallentamento della produzione. Tutto questo a titolo gratuito".

Una volta contattati i nostri uffici, un ingegnere richiamerà il referente aziendale per sottoporgli un dettagliato questionario sulla situazione energetica, riguardante i consumi, la potenza impegnata, il tipo di attività e produzione, ed eventuali informazioni su modifiche intercorse nell’ultimo periodo. Una volta raccolti i dati la squadra di ingegneri dell’Energy Efficiency analizzerà i profili simili già tracciati presenti nel database eVISO, individuando tutte le possibili migliorie utili a risparmiare energia, e dunque denaro, per riferire al referente dell’azienda tutti i consigli e le possibili pratiche di efficientamento. L’attività sarà totalmente gratuita e non prevede impegni commerciali da parte di chi ne usufruisce.

L’apertura della tecnologia eVISO a tutti si aggiunge ad altre iniziative intraprese nelle ultime settimane: la possibilità di effettuare una pratica di spegnimento del contatore e di successiva riaccensione in modo del tutto gratuito, eliminando così costi fissi amministrativi; l’invio di allerte ai clienti che hanno già scelto la tecnologia eVISO, per avvisarli tempestivamente nel caso di consumi anomali; le telefonate dell’Ufficio Tecnico ai clienti per verificare lo status aziendale e valutare come agire per ridurre al minimo i consumi; le dirette periodiche sul canale Youtube per condividere consigli e informazioni tecniche utili alle aziende.

Per registrarsi e richiedere un contatto visitare la sezione servizi/efficientamento energetico di www.eviso.it



LINK DIRETTO: https://www.eviso.it/servizi/efficienza-energetica/vogliamo-aiutare-le-imprese-italiane-a-tagliare-i-consumi