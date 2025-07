Eugenio Finardi e grandi nomi per la 82esima Fiera del Pesco: a Canale nove giorni di festa

CUNEO CRONACA - Dal 26 luglio al 3 agosto torna a Canale, in provincia di Cuneo, la storica Fiera del Pesco, giunta alla sua 82ª edizione. Un’intera settimana dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, alla musica dal vivo, al ballo e all’intrattenimento, con un programma ricchissimo e tutto a ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione.

La manifestazione prenderà il via sabato 26 luglio con l’inaugurazione della mostra “Vino e Cultura” presso la chiesa di San Bernardino e la consegna della Costituzione ai ragazzi della Leva 2007, che in serata saranno protagonisti dell’evento in Piazza Italia con un dj set firmato Edmmaro, anticipato dall’open act di Madj. Domenica 27 luglio si terrà l’inaugurazione ufficiale della Fiera in Piazza Italia, accompagnata dalla musica della Banda La Montatese, mentre la sera sarà la volta della Decaleva con dj Nikelino e Lorenzo Cerchio.

Lunedì 28 luglio spazio al cabaret con Beppe Braida e i comici più famosi d’Italia, mentre martedì 29 si alterneranno sul palco Lia e Daniele Tarantino all’anfiteatro per una serata di liscio, e Il Pagante in Piazza Italia per un dj set attesissimo, preceduto da Mr Cugi.

Mercoledì 30 luglio salirà sul palco Eugenio Finardi, seguito il giorno successivo dallo storico gruppo rock progressivo Banco del Mutuo Soccorso.

Venerdì 1° agosto sarà invece la volta della Cena dell’Amicizia con i gemelli Rodilhan all’anfiteatro, e a seguire il tributo agli 883 con la Nord Sud Ovest Band.

Sabato 2 agosto la Fiera si tingerà di rosa: dalle 17 alle 23 Piazza Martiri della Libertà ospiterà l’Area Kids della Notte Rosa, mentre nel centro storico prenderà vita “Bon Aptit”, la cena itinerante a cura dei Borghi Canalesi. La serata proseguirà con il liscio di Mike e i Simpatici e si concluderà in Piazza Italia con il Pink Party animato da Marco Marzi e Marco Skarica.

Domenica 3 agosto, dopo la cerimonia di chiusura con sfilate e l’esibizione della Banda di Vezza d’Alba e delle associazioni locali, il gran finale sarà affidato allo spettacolo pirotecnico.

Per tutta la durata della Fiera saranno attivi il Luna Park in Piazza Trento e Trieste, il punto enogastronomico “Ostu der Masche” nei giardini di Piazza Castello e, presso l’oratorio, il grandioso banco di beneficenza dalle ore 20.

La Fiera del Pesco è organizzata dall’Ente Fiera del Pesco, presieduto da Fabio Sibona, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e il patrocinio del Comune di Canale, guidato dal sindaco Enrico Faccenda. Sponsor ufficiali dell’edizione 2025 sono Alba 90 – I tuoi assicuratori, E. Vigolungo Plywood - INCO, Green Has Italia, BancaOlivetti, Gruppo Olivetti, Eliotech e Im-El Osasio.