Estate settembrina: bel tempo fino a giovedì, poi qualche rovescio e migliora di nuovo da venerdì

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - La pressione in quota è attesa in aumento nel pomeriggio, e questo porterà tempo in prevalenza soleggiato, anche se non si escludono locali deboli rovesci sparsi, più probabili sul settore nord della regione.
Da mercoledì - fa sapere Arpa Piemonte - bel tempo fino alla mattinata di giovedì, poi nel pomeriggio successivo una nuova perturbazione si avvicinerà al Piemonte portando rovesci sulle Alpi. Nuovo miglioramento da venerdì.
Mercoledì 3 settembre
Nuvolosità: cielo poco nuvoloso o velato. Non si escludono locali foschie mattutine sulle pianure.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in progressivo aumento fino a 4100-4200 metri nel pomeriggio, in lieve calo in serata.
Venti: sulle Alpi deboli localmente moderati con rinforzi in valle, da ovest al mattino e da nordovest nel pomeriggio. Altrove deboli variabili.
Giovedì 4 settembre
Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso; dalle ore centrali aumento della copertura nuvolosa con nubi più consistenti sulle Alpi.
Precipitazioni: nel corso del pomeriggio primi deboli rovesci sui settori alpini settentrionali ed occidentali, in intensificazione in serata.
Zero termico: in calo fino a 3500-3600 metri a nord e 3800-3900 metri a sud.
Venti: da sudovest sulle Alpi, deboli localmente moderati al mattino, in intensificazione nel pomeriggio. Deboli altrove, dai quadranti meridionali sull'Appennino e variabili in pianura.
Venerdì 5 settembre
Nuvolosità: residua nuvolosità sulle pianure al primo mattino, in rapido diradamento fino a cielo poco nuvoloso sulla regione.
Precipitazioni: deboli residue al primo mattino sulla parte nord della regione.
Zero termico: in aumento fino a 4100-4200 metri.
Venti: sulle Alpi moderati da ovest al mattino e deboli da nordovest nel pomeriggio; deboli variabili altrove.