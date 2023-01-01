Estate ragazzi con la Lipu: una settimana nella natura alla Riserva di Crava Morozzo

CUNEO CRONACA - Quest’anno la Lipu propone alle famiglie un’estate ragazzi ricca di attività alla Riserva naturale Crava Morozzo. In programma esperienze settimanali a tema, esplorazione e birdwatching, attività dedicate a natura e scienza, tecniche di vita nei boschi, giochi e avventure, oltre ad attività in lingua inglese. Il tutto in un ambiente incontaminato come quello della Riserva, con pranzo compreso presso la foresteria dell’Oasi e la possibilità di scegliere la formula residenziale, per vivere una settimana completamente immersi nella natura. La proposta è pensata per offrire ai ragazzi un’esperienza educativa e coinvolgente, a contatto diretto con l’ambiente e con prezzi interessanti. I posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a oasi.cravamorozzo@lipu.it o contattare il numero 347.7648262.

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