Estate nei parchi senza auto: raddoppiate le corse Cuneo-Terme di Valdieri

CUNEO CRONACA - Sono raddoppiate le corse dell'autobus della Linea 82 Cuneo-Terme di Valdieri. Ai viaggi attivati lo scorso 15 giugno delle ore 8.10 da Cuneo (partenza da Corso Nizza 4) e ritorno da Terme di Valdieri alle 12.05 si aggiungono la corsa pomeridiana con partenza da Cuneo (Corso Nizza 4) delle ore 14.30 e ritorno da Terme alle 18.05.

L'offerta di trasporto con queste modalità sarà attiva dal lunedì al sabato sino al 31 agosto. Dall'1° al 5 settembre, in cui terminerà il servizio, si viaggerà solo con l'andata e ritorno del mattino (8.10 da Cuneo e 12.05 da Terme).

Vai alla tabella degli orari della linea 82 - Cuneo-Terme di Valdieri.

Anche il cuore del Parco naturale del Marguareis è raggiungibile in autobus con corse da Chiusa di Pesio a San Bartolomeo e località Certosa: Linea 43 Cuneo-Chiusa di Pesio-San Bartolomeo-Certosa

Per arrivare ai due Parchi c'è anche il treno della linea Cuneo-Ventimiglia che raggiunge Vernante e Limone da cui partono diversi itinerari, tra questi il tour del Marguareis, la Via Alpina, la GTA... percorsi ideali per visitare le due aree protette.

L'invito del Parco è di usare i mezzi pubblici per motivi ambientali, di riduzione del traffico e per sostenere il servizio. I grandi cambiamenti dipendono anche dalle scelte individuali.

Vai su www.grandabus.it. per consultare gli orari di tutte le linee del territorio.

Dove non c'è il trasporto di linea in Valle Gesso è attiva, dal 14 giugno al 14 settembre, la Navetta del Parco. Il servizio messo a disposizione di escursionisti, villeggianti e residenti da Ecoturismo in Marittime, dai comuni di Entracque e di Valdieri e da APAM.

Il servizio si attiva a chiamata ai due numeri 351 8969729 o 334 8590124. Oltre ai due numeri di telefono da quest'anno è disponibile anche un servizio di prenotazione online: navetta clicca qui!

Scarica la tabella delle tratte e relativi costi

Modalità di prenotazione e fruizione del servizio

La prenotazione del servizio (max 4 posti) va effettuata almeno 36/24 ore prima del servizio.

- La prenotazione per 4 persone (a viaggio) dà diritto alla riduzione del 20% del ticket.

- Il servizio viene effettuato dalla ditta incaricata con un'autovettura (4 posti + conducente).

- Il servizio viene attivato per minimo due persone paganti o con il pagamento della quota corrispettiva (la tariffa della tratta moltiplicata per 2).

- Gratuità: bambini sotto i 6 anni (il bambino non rientra nel conteggio per l’attivazione del servizio per il numero minimo di utenti).

- Gli utenti accompagnati da cani devono segnalarlo alla ditta al momento della prenotazione e l'accettazione sarà a carico del conducente. Sono ammessi cani di piccola taglia che andranno tenuti in braccio e con museruola indossata durante il trasporto. Sarà cura del proprietario dell’animale adottare tutti i provvedimenti necessari per non sporcare/danneggiare il mezzo e arrecare disturbo agli altri viaggiatori. Il trasporto dei cani potrà non essere consentito dal conducente in caso di mezzo affollato e in presenza di altri cani.

Il servizio di navetta a chiamata è finanziato da Ecoturismo in Marittime con il contributo delle Aree Protette Alpi Marittime e dei Comuni di Entracque e Valdieri. L’associazione Ecoturismo in Marittime è nata nel 2002 per promuovere lo sviluppo sostenibile secondo i principi della Carta europea del Turismo sostenibile.

Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione: www.ecoturismoinmarittime.it