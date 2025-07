Estate in tournée per i Rebel Bit: dai festival tedeschi al palco di Cervo tra i grandi nomi della musica

CUNEO CRONACA - Dopo una primavera ricca di esibizioni nazionali ed internazionali (tra tutti i festival di Hong Kong e Bar-le-duc), tra Luglio e Agosto i Rebel Bit saranno nuovamente protagonisti tra Germania e Italia.

La prima tappa del gruppo vocale composto da Giulia Cavallera, Guido Giordana, Lorenzo Subrizi, Paolo Tarolli e dal sound designer Andrea Trona sarà Tuttlingen, città tedesca situata nella regione di Baden-Württemberg. L’evento A Capella Nacht si svolgerà martedì 15 luglio all’interno di un festival di ampio respiro culturale, l’Honbergsommer Zeltestival. I Rebel Bit condivideranno la serata con uno dei più importanti cori pop-rock europei, i Twäng, provenienti da Friburgo e già ospiti del festival fossanese Vocalmente.

Il 9 agosto il tour proseguirà verso Fritzlar, nel cuore della Germania, con un live show sul palco del Vor Dem Dom, un luogo iconico che ospita, tra gli altri, il Kultursommer Nordhessen, festival estivo caratterizzato da un programma musicale di alta qualità con il maestoso duomo come sfondo suggestivo.

Entrambi i concerti saranno organizzati dalla Magenta Artists, la principale agenzia che rappresenta la musica a cappella sul territorio e che segue e promuove i Rebel Bit dal 2024.

Dopo la trasferta tedesca, il gruppo si esibirà il 22 agosto all’interno del prestigioso Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (IM), giunto ormai alla sua 62ª edizione, che si svolgerà dal 10 luglio al 5 settembre.

Tra gli ospiti alcune delle grandi stelle della musica internazionale di oggi: Stefano Bollani, Michael Baremboim, Sergio Cammariere, Francesca Tandoi e molti altri.

“Siamo entusiasti di poter rappresentare nuovamente l’Italia e la nostra città in questa nuova avventura. E’ davvero gratificante poter ritornare in Germania e condividere il nostro percorso musicale con un pubblico sempre attento e curioso. Inoltre, poter esser all’interno di una line-up come quella del Festival di Cervo, è per noi motivo di orgoglio e una grande conferma del lavoro svolto. Il 2025 è un anno ricco di eventi e ci vedrà impegnati, inoltre, nella realizzazione del nostro nuovo prodotto discografico in uscita in autunno".

(Foto Enzo Fornione)