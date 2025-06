Estate al castello della Manta con il Fai: passeggiate notturne, picnic e stelle cadenti

CUNEO CRONACA - Sono quasi 400 le iniziative che da fine giugno a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni - dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche - nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

Godendo della particolare atmosfera delle sere estive, sarà possibile passare del tempo a contatto con la natura, ascoltando i suoni del bosco o partecipando a esplorazioni guidate alla ricerca di animali notturni, fare picnic sul prato al calar del sole, aperitivi al tramonto tra alberi centenari e cene all’aperto a lume di candela e anche assistere a concerti, proiezioni di film e spettacoli sotto le stelle oltre che a piccole lezioni di astronomia. E ancora, prendere parte a visite al chiaro di luna e a incontri serali dedicati all’arte e alla letteratura e scoprire le bellezze e le peculiarità dei territori che circondano i Beni del FAI, grazie a iniziative che valorizzano le tradizioni e i prodotti locali e a trekking e passeggiate all’imbrunire.

In Piemonte, sono tre i beni che si sveleranno ai visitatori in orario serale, per regalare momenti di cultura e svago all’aperto, immersi nella natura e alla luce degli astri. Saranno il Castello e Parco di Masino a Caravino, autentico gioiello millenario incastonato nel paesaggio morenico della Serra d’Ivrea, il Castello della Manta a Manta, severa fortezza medievale sullo sfondo del Monviso, e Villa Flecchia a Magnano, nel Canavese, con la sua splendida Collezione di raffinati dipinti di paesaggio a fare da sfondo alle Sere FAI d’Estate. Picnic e aperitivi al tramonto, visite guidate in notturna, passeggiate al chiaro di luna in compagnia di guide ambientaliste o sulle tracce di animali notturni e osservazioni astronomiche sono alcuni dei tanti appuntamenti offerti dai Beni FAI ai piedi delle Alpi.

CASTELLO DELLA MANTA, MANTA

Speciale Vie di natura e cultura. Camminata con la luna piena

Giovedì 10 luglio, sabato 9 agosto, sabato 6 settembre

Nell’ambito di “Vie di natura e cultura nella Riserva della Biosfera del Monviso-MaB UNESCO”, il Castello della Manta organizza un ciclo di appuntamenti dedicati alla scoperta dell’ambiente e del paesaggio silvestre che lo circonda alla romantica luce della luna piena. Le passeggiate tra le colline si svolgeranno in orario notturno (a che ora? A partire dalle ore 21) nella meravigliosa cornice delle Alpi Cozie, dominata dal profilo aguzzo del Monviso. Il percorso si snoda lungo sentieri a terreno misto e ai partecipanti si richiedono scarpe da ginnastica e torcia. Per chi lo desiderasse, sarà possibile acquistare un cestino da picnic al momento della prenotazione (faimanta@fondoambiente.it) o concedersi un aperitivo nel giardino prima della camminata (ritrovo alle 19.45). L’esperienza si svolgerà solo in caso di bel tempo; in alternativa i visitatori saranno contattati per la modifica del programma.

Biglietti: Intero € 8; Famiglia (2 Interi + 2 Ridotti) € 20; Studente (19-25 anni) € 4; Ridotto (6-18 anni) € 4; Iscritti FAI € 4; Bambini fino ai 5 anni ingresso gratuito; Convenzioni, residenti nel Comune di Manta, persone con disabilità e accompagnatore € 4.

Picnic al tramonto

Venerdì 27 giugno, 4, 11, 18, 25 luglio, venerdì 1, 8, giovedì 14, sabato 16, venerdì 22 e 29 agosto

Il Castello della Manta apre le sue porte nei venerdì sera d’estate per un ciclo di visite speciali in notturna, alla magica luce delle lanterne. A un picnic in giardino all’imbrunire – dalle ore 19.30 alle 21 - seguirà, quando cala il buio, una passeggiata lungo le mura e una visita alle sale del Castello e ai suoi preziosi affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi. Il cestino picnic si può acquistare all'indirizzo faimanta@fondoambiente.it al momento della prenotazione.

Ingresso con visita speciale del Castello e passeggiata lungo le mura: Intero € 17; Famiglia (2 interi e 2 ridotti) € 44; Studente (19-25 anni) € 10; Ridotto (6-18 anni) € 10; Iscritti FAI € 6; Bambini fino ai 5 anni ingresso gratuito; Convenzioni, residenti nel Comune di Manta, persone con disabilità e accompagnatore € 6. Il cestino picnic non è compreso nel costo del biglietto.

Astronomi per una notte

Domenica 10, lunedì 11 e martedì 12 agosto

Come ogni anno, nelle notti in cui si osserva l’affascinante pioggia di Perseidi, il Castello della Manta apre le sue porte per regalare al pubblico tre serate con gli occhi puntati al cielo, a caccia di stelle cadenti. Dopo un gustoso picnic in giardino al tramonto e la visita serale alle sale meravigliosamente affrescate, i partecipanti saranno condotti nell'osservazione dall'astrofilo Bartolomeo Davide Bertinetto, alla scoperta della volta celeste e delle leggendarie “lacrime di San Lorenzo, lo sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al sole. Il cestino picnic si potrà acquistare all'indirizzo faimanta@fondoambiente.it al momento della prenotazione.

Ingressi: Intero € 17; Famiglia (2 interi e 2 ridotti) € 44; Studente (19-25 anni) € 10; Ridotto (6-18 anni) € 10; Iscritto FAI € 6; Bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito; Convenzioni, residenti del Comune di Manta, persone con disabilità e accompagnatore € 6. Il costo del cestino picnic non è compreso nel costo del biglietto.

(Foto Roberto Morelli)