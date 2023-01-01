Agosto è super a Limone: tutti gli eventi fino al 24 in attesa della "Vuelta"

CUNEO CRONACA - Mentre Limone Piemonte si prepara ad accogliere l’arrivo della seconda tappa della “Vuelta a España”, in programma per domenica 24 agosto, il cartellone estivo limonese propone numerosi appuntamenti tra sport, musica, intrattenimento, escursioni e laboratori per bambini.

Martedì 19 agosto, alle 19 a Quota 1400 si terrà il Verti Crest Vertical, una spettacolare gara di corsa in salita di 2,4 km con 600 metri di dislivello positivo, valida come sesta tappa del circuito Maritime Vertical Tour. La partenza unica è fissata alle 19 dal parcheggio di Quota 1400, con arrivo alla Baita 2000 lungo la pista da sci "Cresta". L’evento, che richiede obbligatoriamente l’uso della pila frontale ed è consigliato con l’uso bastoncini da trekking, prevede un servizio di consegna zaini all’arrivo e si concluderà con le premiazioni e un aperitivo presso il bar "L’Angelina" in Via Genova 40. Saranno premiati i primi cinque assoluti e il miglior atleta over 50. Info: responsabile tecnico Rodigari Davide 328.4025134. Alle 21.30 animazione in Piazza del Municipio con il concerto della band "Effetti Collaterali", che proporrà un repertorio coinvolgente tra grandi successi italiani e internazionali. Ingresso libero. Sempre martedì 19 agosto a Limonetto è in programma dalle 9 un torneo di calcio dedicato ai ragazzi under 14, mentre in serata, dalle 21, le vie della frazione si animeranno con una divertente caccia al tesoro notturna aperta a tutti.

Mercoledì 20 agosto alle 21.30 il Teatro Alla Confraternita ospiterà la proiezione del film di Franco Revelli "Un pomeriggio con Libereso", che racconta il meraviglioso giardino botanico di Libereso Guglielmi a Sanremo. Il documentario, restaurato in 4K e con audio ottimizzato, è un viaggio poetico tra natura, ricordi e visioni del famoso giardiniere di Calvino. Introduce la proiezione Claudio Porchia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. A Limonetto alle 21 intrattenimento musicale con il CantaQuiz a squadre “Dr. Why Cantato”, accompagnato dalla simpatia di KdiMalinki.

Giovedì 21 agosto alle 17.30 nella Sala incontri del Limone Palace ci sarà la presentazione del libro dell’autrice fossanese Tiziana Martino "De.Co.: il racconto di un territorio", edito da Araba Fenice. Cinque itinerari insoliti tra i paesaggi e i sapori della provincia di Cuneo, un viaggio tra tradizioni e bellezze nascoste per riscoprire l’anima autentica dei territori De.Co. (Denominazioni Comunali), attraverso storie di passione, radici e cultura locale. Ingresso libero. Sempre giovedì 21 agosto a Limonetto alle 16 i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio di pittura per bambini, seguito da una merenda per tutti i partecipanti.

Venerdì 22 agosto è in programma il giro del Murin e del Cros al tramonto con la guida Monica Dalmasso. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento consono alla stagione e al meteo: scarponcini comodi e con una buona suola, giacca impermeabile, abbigliamento comodo, zaino con cibo e acqua, eventuale pila frontale. Costo dell’escursione: 15 euro (previsti sconti per famiglie). Info e prenotazioni: 349-4719727, moni.dalmasso@libero.it. Alle 17.30 la Biblioteca, Museo dello Sci di Limone ospiterà la presentazione del libro di Pierluigi D’Alfonso “La Traversata delle Alpi” (Officina Grafica Edizioni). L’autore accompagna i lettori in un’avventura unica lungo l’arco alpino, raccontando le tappe di una traversata che unisce paesaggi mozzafiato, storia e cultura delle montagne. Un’occasione speciale per incontrare D’Alfonso e immergersi nelle emozioni, nelle sfide e nelle riflessioni di un viaggio straordinario tra natura e tradizione alpina. Ingresso libero. In serata alle 21.00 sul palco del Teatro Alla Confraternita andrà in scena lo spettacolo "Da me a De André" con Christian Gullone e Marko Kurtinovic. Un recital tra musica e parole: dai brani originali degli interpreti ai grandi della canzone d’autore italiana, come De André, Gaetano, De Gregori, Brunori Sas e Battiato. Un omaggio poetico tra temi di guerra, pace e impegno sociale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sempre venerdì 22 agosto la Proloco di Limonetto organizza alle 16 una caccia al tesoro con merenda, mentre in serata alle 19.30 è in programma una cena a base di brasato seguita alle 21 dal concerto di musica occitana a cura dei Mistralkizz.

Sabato 23 agosto alle 16.30 in Biblioteca si terrà la presentazione del libro per ragazzi di Corrado Brignolo “Il grande abbraccio della foresta” (Editrice Tipografia Baima-Ronchetti). Un gruppo di amici speciali invita i lettori a vivere fantastiche avventure tra giochi, risate e qualche piccolo guaio: i teneri animali protagonisti imparano il vero significato dell’amicizia e del vivere insieme. Nove racconti educativi e divertenti, arricchiti da simpatiche illustrazioni, conducono i lettori in una natura rigogliosa, offrendo spunti di riflessione e scoperta sul mondo che ci circonda e su noi stessi. Ingresso libero. A Limonetto alle 16 si potrà assistere al concerto di musica classica a cura dello Stranger Winds Quartet, a cui seguiranno a partire dalle 18.30 le celebrazioni della festa patronale di San Chiaffredo.

Info sulle manifestazioni: Ufficio Turistico tel. 0171.925281, iat@limonepiemonte.it.