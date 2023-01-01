Estate 2026, Ryanair lancia oltre 10 voli settimanali verso Cagliari e Palermo da Levaldigi

CUNEO CRONACA - Ryanair ha lanciato martedì 3 febbraio il suo operativo estivo 2026 per l’aeroporto di Cuneo con 2 rotte verso Cagliari e Palermo, per un totale di oltre 10 voli settimanali, offrendo ai clienti una scelta imbattibile a tariffe basse. Ryanair, che opera da e per Cuneo da 18 anni trasportando oltre 1,2 milioni di passeggeri, continua dunque a supportare Cuneo, generando connettività e turismo per la città e l’intera regione Piemonte.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha dichiarato: “Come compagnia aerea n. 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo operativo estivo 2026 per Cuneo, che dimostra il nostro continuo impegno verso la città e la regione Piemonte. Per sostenere ulteriormente il traffico e il turismo italiani, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni a eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna – sbloccando così una crescita significativa di Ryanair. Se l’addizionale fosse abolita in tutte le regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, portando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi nelle regioni italiane".

Anna Milanese, Accountable Manager di Cuneo Airport, ha aggiunto: "L’offerta di voli Ryanair per l’estate 2026 conferma come i consolidati collegamenti con Cagliari e Palermo siano molto apprezzati dalla nostra clientela. Guardiamo con fiducia alla possibilità che la collaborazione con Ryanair possa rafforzarsi ulteriormente, ampliando l’offerta con nuove destinazioni a beneficio dello sviluppo dell’incoming turistico del nostro territorio”.