Estate 2025: tornano la Navetta del Parco per il trekking e il bus Cuneo–Terme di Valdieri

CUNEO CRONACA - L'associazione Ecoturismo in Marittime ha confermato per l'estate 2025 la Navetta del Parco, servizio di trasporto a chiamata (su prenotazione: 3518969729 o 3348590124) essenziale per chi fa trekking di traversata.

Da quest'anno è attivo anche un servizio di prenotazione online (clicca QUI). Il servizio della "Navetta del Parco" comincerà sabato 14 giugno e terminerà domenica 14 settembre. Scarica la tabella delle tratte e relativi costi

Da lunedì 9 giugno è attivato anche il servizio bus di linea Cuneo - Terme di Valdieri. Fino al 30 giugno è in programma solo un'andata ritorno con partenza da Corso Nizza 4 alle ore 8.10 e ritorno da Terme di Valdieri alle 12.05 (dal lunedì al sabato). Dal 1° luglio al 31 agosto si aggiungerà la corsa pomeridiana con partenza da Cuneo, corso Nizza 4 alle ore 14.30 e ritorno da Terme alle 18.05. Dall'1° al 6 settembre stessi orari di giugno. Vai alla tabella degli orari della linea 82 - Cuneo-Terme di Valdieri. Vai su www.grandabus.it. per consultare gli orari di tutte le linee del territorio

Condizioni per prenotazione e fruizione del servizio Navetta del Parco

Modalità di prenotazione e fruizione del servizio

La prenotazione del servizio (max 4 posti) va effettuata almeno 36/24 ore prima del servizio.

- La prenotazione per 4 persone (a viaggio) dà diritto alla riduzione del 20% del ticket.

- Il servizio viene effettuato dalla ditta incaricata con un'autovettura (4 posti + conducente).

- Il servizio viene attivato per minimo due persone paganti o con il pagamento della quota corrispettiva (la tariffa della tratta moltiplicata per 2).

- Gratuità: bambini sotto i 6 anni (il bambino non rientra nel conteggio per l’attivazione del servizio per il numero minimo di utenti).

- Gli utenti accompagnati da cani devono segnalarlo alla ditta al momento della prenotazione e l'accettazione sarà a carico del conducente. Sono ammessi cani di piccola taglia che andranno tenuti in braccio e con museruola indossata durante il trasporto. Sarà cura del proprietario dell’animale adottare tutti i provvedimenti necessari per non sporcare/danneggiare il mezzo e arrecare disturbo agli altri viaggiatori. Il trasporto dei cani potrà non essere consentito dal conducente in caso di mezzo affollato e in presenza di altri cani.

Il servizio di navetta a chiamata è finanziato da Ecoturismo in Marittime con il contributo delle Aree Protette Alpi Marittime e dei Comuni di Entracque e Valdieri. L’associazione Ecoturismo in Marittime è nata nel 2002 per promuovere lo sviluppo sostenibile secondo i principi della Carta europea del Turismo sostenibile.

Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione: www.ecoturismoinmarittime.it.