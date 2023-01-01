Escursionista ferito al Lago Martel: soccorso notturno a Vinadio dopo il temporale

CUNEO CRONACA - Per la seconda notte consecutiva i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Vinadio. Questa volta per un escursionista infortunatosi in discesa dal Lago Martel intorno a una quota di 2000 metri circa.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 19.15 dai famigliari che erano con lui e hanno dovuto scendere a piedi per circa un'ora di cammino fino al Vallone di Riofreddo dove inizia la strada carrozzabile e dove hanno finalmente trovato campo telefonico.

In prima battuta sono state mobilitate le squadre a terra del Soccorso Alpino con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno raggiunto l'infortunato verificando come avesse subito un politrauma con ferita lacerocontusa al capo e una sospetta frattura a un arto inferiore.

Nel frattempo è stato attivato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, ma non appena l'elicottero è decollato, sul luogo dell'incidente si è scatenato un temporale che ha costretto l'equipe ad annullare la missione.

Si è quindi proceduto all'imbarellamento dell'infortunato anche con il supporto di un medico volontario del Soccorso Alpino e al trasporto a valle a piedi con tecniche alpinistiche per calare la barella portantina nei tratti più ripidi. Intorno alle 23.30, l'uomo è stato consegnato all'autoambulanza per il trasferimento in ospedale.