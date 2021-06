Era solo in ritardo l'escursionista 80enne non rientrato dopo gita in alta Valle Gesso

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal soccorso alpino e pubblichiamo: "I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono impegnati in una ricerca per mancato rientro di un escursionista 80enne nella zona del Colle del Valasco in alta Valle Gesso (Cn) nella prima serata di sabato 26 giugno.

Sta operando anche l'eliambulanza 118 sfruttando le ultime ore di luce.

ORE 21 - AGGIORNAMENTO - "Sì è concluso positivamente l'intervento in Valle Gesso con il rientro in autonomia dell'escursionista 80enne disperso alle Terme di Valdieri.

L'uomo, in comitiva, era giunto al Lago Superiore di Fremamorta, ma si era poi separato dal gruppo decidendo di scendere da solo verso valle passando dal Pian della Casa del Re.

Intorno alle 20,i compagni che erano scesi dal Pian del Valasco hanno attivato i soccorsi non vedendolo rientrare. Fortunatamente, l'uomo era solo in ritardo.

Nel frattempo l'eliambulanza 118 aveva trasportato in quota una squadra di tecnici e aveva sorvolato la parte alta della montagna, mentre le altre squadre si apprestavano a partire a piedi".