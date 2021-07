Escursioni, mostre e festival per un weekend tra natura e cultura sulle Alpi Marittime

CUNEO CRONACA - Il Festival teatrale Ferie di Augusto a Bene Vagienna (Cuneo), dal 10 al 24 luglio, rappresenta un appuntamento di valore artistico e culturale nel panorama delle manifestazioni estive, con una pluralità di proposte spettacolari prevalentemente ispirate al mondo antico ma capaci di parlare alla sensibilità e al gusto del pubblico contemporaneo e offre una mirabile occasione di animare gli spazi assolutamente unici di Bene Vagienna con una fruizione attiva e partecipata dell’evento spettacolare. Tutto questo è stato e continua ad essere il motivo per cui Gian Mesturino e Germana Erba, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, diedero vita al Festival attraverso una convenzione pluriennale con due importanti realtà culturali piemontesi, la Fondazione Teatro Nuovo e la Compagnia Torino Spettacoli.

Il 16° Festival si svolge in quella straordinaria location che è l’antico Teatro Romano, all’aperto, all’interno del suggestivo sito archeologico. Continua così, anche quest’anno, la valorizzazione della città d’arte di Bene Vagienna, piccola ma preziosa, che già nel corso delle passate edizioni ha aperto a questa manifestazione i suoi spazi storici e artistici più belli. Il cartellone 2021, disegnato dalla direzione artistica di Torino Spettacoli, propone quattro titoli, con programmazione sabato 10 luglio, venerdì 16 e sabato 17 luglio e conclusione sabato 24 luglio.

Il fil rouge è il “teatro ritrovato” nel suo duplice significato degli antichi luoghi di spettacolo che si animano di nuova vita grazie alla programmazione festivaliera nel nome di Augusto e di un rito culturale collettivo che rinasce dopo la dolorosa fase della sospensione legata alle misure restrittive per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Dal 1° luglio al 12 settembre, presso il Centro di visita del parco di Terme di Valdieri (Cuneo), si tiene la mostra "Argentera e dintorni", collettiva fotografica dedicata alla “Regina delle Marittime”, che con i suoi 3297 metri di altezza è l’ultimo grande massiccio dell’arco alpino occidentale. Ingresso libero. Orario di apertura: tutti i giorni 10-13 e 14-18.30.

Fino a domenica 12 settembre, nel Centro visita del Parco delle Alpi Marittime, sono in mostra le immagini del fotografo americano James Balog, pannelli scientifici e video racconteranno l’urgenza di un nuovo approccio agli attuali modelli di sviluppo e alla gestione del territorio.

La mostra CClimaTT: The human element – Cambiamenti Climatici nelle Alpi del Mediterraneo è articolata in due sezioni, che attraverso linguaggi artistici e scientifici – fotografia, filmati e materiali documentali – accompagnano il visitatore in un percorso di conoscenza e consapevolezza sulla crisi climatica e sugli effetti che essa produce su ecosistemi e vita delle persone.

La sezione fotografica The Human Element raccoglie una ventina di scatti a cura di James Balog, da quarant'anni una delle principali voci dell’ambientalismo mondiale. L'artista documenta con i suoi lavori lo stato del pianeta, con un linguaggio innovativo fatto di scatti sorprendenti, scienza, tecnologia e arte, intrecciati insieme a rivelare la realtà invisibile eppure sotto gli occhi di tutti: la Terra non vive in buone condizioni, e la colpa è anche nostra.

Alla dimensione internazionale della sezione fotografica, si affianca un focus più locale, che presenta le conseguenze che il cambiamento climatico sta producendo sugli ecosistemi alpini, in particolare nelle aree protette delle Alpi Marittime, nel parco fluviale Gesso e Stura e sulle colline di Langa, oltre che i parchi nazionali del Mercantour e degli Ecrins, in Francia.

CClimaTT: The human element è promossa e organizzata dalla Regione Piemonte, in collaborazione con i partner del progetto Interreg Alcotra CClimaTT, tra cui l'Ente Aree Protette Alpi Marittime, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Giorni e orari di visita

12 - 30 giugno | dal venerdì al mercoledì: 10,00-12,00; 16,00 - 18,00

1 - 16 luglio | dal venerdì al mercoledì: 10,00-12,00; 16,00 - 18,00

17 luglio - 29 agosto | tutti i giorni: 9,30 - 12,30; 15,00 - 18,00

30 agosto - 16 settembre | dal venerdì al mercoledì: 10,00 - 12,00; 16,00 - 18,00



L'ingresso è gratuito.

Lo stambecco è una grossa capra selvatica, un ungulato appartenente alla famiglia dei Bovidi. A dispetto del suo aspetto robusto e massiccio possiede doti di agilità ed equilibrio estremi, anche su terreni insidiosi ed accidentati.

Sabato 17 luglio la ricercatrice naturalista Valentina Ruco e Luisa Sorrentino, Guida Parco, seguiranno le tracce degli stambecchi fino al rifugio Genova: un'opportunità unica per osservare da vicino e conoscere meglio la storia e la biologia del mammifero simbolo delle Alpi.

Le Grotte del Bandito di Roaschia sono note nella letteratura scientifica come uno dei più importanti siti con orso delle caverne (Ursus speleaus) del Piemonte. Il sito presenta un interesse archeologico per il rinvenimento all’interno delle Grotte e nei riporti di terra immediatamente all’esterno dell’atrio di frammenti di ceramica. Ritrovamenti che attestano la frequentazione antropica occasionale delle cavità per il lungo periodo che va dall’XI secolo a.C. al IV secolo a.C.

La scoperta all’interno della grotta di un coltellino in bronzo a lama serpeggiante, originariamente offerta votiva o parte del corredo di una tomba sconvolta, testimonia un uso della cavità anche come luogo di culto. L’escursione e la visita delle Grotte del Bandito di sabato 17 luglio permetterà di immergersi in un mondo nuovo ma antico e rivivere la quotidianità uomini e animali all’interno di questo piccolo scrigno nella roccia.

Le attività sono gratuite ma è indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente perché i posti sono limitati e gestiti in modo da prevenire la diffusione del corona virus. Sarà d'obbligo indossare la mascherina ed essere dotati di un caschetto (anche da bici) per l'ingresso nelle grotte. Utile e consigliata una torcia elettrica.

Info pratiche:

Costo attività: gratuita.

Prenotazioni: il numero di posti disponibili è limitato nel rispetto delle norme anti covid-19.

È obbligatorio registrare la partecipazione telefondando al 392 151 5228 entro il giorno precedente lo svolgimento dell'attività.

Orario: due appuntamenti, alle ore 10 e alle 15.

Ritrovo: Tetto Bandito, strada provinciale per Roaschia.

Note: durante l'attività sarà d'obbligo indossare la mascherina ed essere dotati di un caschetto (anche da bici) per l'ingresso nelle grotte. Utile e consigliata portare con sé una torcia elettrica.

Domenica 18 luglio, un pomeriggio con l'erborista e naturopata Barbara Milanesio per imparare a riconoscere e a utilizzare, preparando semplici rimedi casalinghi, le 12 erbe che stanno alla base dell’erboristeria tradizionale.

Da sempre l’uomo si è curato utilizzando le erbe. Saper preparare i propri rimedi naturali è un modo per riconnettersi con questo nostro antico sapere e prendersi così cura di sé: dalle tisane agli sciroppi, dagli oleoliti agli unguenti, dalle tinture madri ai cataplasmi e tanto altro.

Prenotazioni. Per garantire il rispetto delle norme anti COVID-19 in vigore, il numero di partecipanti è limitato a 10.

È necessario registrare la propria partecipazione al 345 291 6287, o all’indirizzo barbaramilanesio@libero.it, entro le ore 13 di sabato 17 luglio.

Lunedì 19 luglio (con appuntamenti anche lunedì 26 luglio, lunedì 2 agosto e lunedì 9 agosto) si fa "Yoga in natura" presso l'area Natura è cultura della Riserva Naturale di Crava-Morozzo. Necessaria la prenotazione per attività e aperitivo presso La Foresteria dell’Oasi. A causa del numero limitato di posti, è obbligatorio prenotarsi entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell'attività chiamando il 339 859 2108.

Info pratiche

Data attività: lunedì 5 luglio, lunedì 19 luglio, lunedì 26 luglio, lunedì 2 agosto e lunedì 9 agosto.

Costo attività: € 8.

Età: attività rivolta a bambine e bambini dai 6 anni ai 10 anni.

Ritrovo: presso l'ingresso alla Riserva di Morozzo, via Mondovì 52 (parcheggio distributore Gazzola).

Organizzatore: La Foresteria dell’Oasi.

Eventi tutti i lunedì di luglio e agosto al giardino botanico Valderia. Lunedì 19 luglio lettura animata, mediante il Kamishibai (un teatrino portatile di origine cinese, attraverso il quale un narratore fa scorrere delle tavole di carta che rappresentano una storia) del libro Semillas, un pequeno gran viage (Abuenpaso), scritto da Jose Ramon Alonso e illustrato da Marco Paschetta.

Attraverso le tavole illustrate del libro alla scoperta scopriremo il fantastico mondo dei semi, il loro rocambolesco viaggio dal momento della sua disseminazione alla germinazione. A seguire, un laboratorio guidato permetterà ad ogni bimbo di costruire un proprio teatrino «portatile». Lasceremo correre la fantasia per inventare nuovi mondi e nuovi finali.

Per bambine e bambini dai 4 anni in su, ma senza limiti di età per i più grandi!

Prenotazioni

A causa del numero limitato di posti, è obbligatorio prenotarsi entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell'attività all'indirizzo centrovisita@centrouominielupi.it, oppure chiamando i numeri 0171 978616 o 0171 976850.

(Nella foto, di P. Fenoglio, l'area archeologica di Bene Vagienna, tratta dal sito delle Alpi Marittime)