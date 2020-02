Intervento dei vigili del fuoco e del 118 alle 14 di domenica 9 febbraio tra Morozzo e Crava per l’incidente che ha coinvolto un ragazzo uscito di strada con il motorino.

Il giovane è finito in un fossato ed è stato prontamente soccorso dai pompieri e consegnato alle cure del 118. Dalle prime sommarie informazioni giunte dai vigili del fuoco il ragazzo, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.