Salvate grazie alla torcia nella notte due escursioniste francesi disperse al Lago del Chiotas

Erano in corso alle 22 di ieri sera (martedì 6 agosto) le operazioni di recupero di due escursioniste francesi dirette verso il Rifugio Genova a Entracque, nel Parco Alpi Marittime, in provincia di Cuneo. Sono state le stesse disperse a dare l’allarme contattando la sala operativa del Comando provinciale vigili del fuoco di Cuneo.

Localizzate con le informazioni fornite, erano disorientate, stanche, ma in buone condizioni; così gli operatori della sala operativa hanno identificato l'area di richiesta di soccorso nelle vicinanze del Lago del Chiotas, precisamente sul sentiero del Bauss. Immediatamente è stata inviata una squadra Saf da Cuneo per le operazioni di recupero.

Contestualmente è stata allertata la stazione locale del Soccorso alpino. Raggiunto inoltre telefonicamente il Rifugio Genova-Figari in collaborazione con il gestore, inviato a verificare se rilevava la presenza delle disperse. Le stesse, in accordo con la sala operativa dei vigili del fuoco, in possesso di una torcia, erano state invitate appena avvistato qualsiasi luce a rispondere con l’accensione della stessa torcia.

Una volta raggiunte le due donne, il gestore comunicava con la sala operativa il contatto con le stesse. Le loro condizioni generali apparivano buone, con una delle due che risultava affaticata dal percorso intrapreso in giornata dal Rifugio Remondino. Alle 23.40 squadra Saf vigili del fuoco e squadra Soccorso alpino raggiungevano le disperse per riaccompagnarle nel vicino Rifugio Genova.

Ha partecipato alle operazioni anche il Sagaf Guardia di Finanza. All'1.05 le operazioni si sono concluse positivamente e le escursioniste sono state riaccompagnate al rifugio Genova. Le stesse, stremate ma in buone condizioni, hanno passato la notte presso il rifugio.