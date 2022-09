Energia, la scelta dell'alimentari di Roata Canale di chiudere prima di un inverno carissimo

CUNEO CRONACA - Dopo 21 anni di attività, il negozio di alimentari di paese non regge il caro energia e annuncia che chiuderà. E' il caso del negozio Verra Claudia da Claudia e Roby, a Roata Canale, in provincia di Cuneo. I due titolari, comunque prossimi alla pensione, hanno deciso di chiudere l'attività a ridosso di quello che si prospetta un carissimo inverno.

Di fronte ai pesanti aumenti molti negozi, soprattutti alimentari, che usano molto l’elettricità per la refrigerazione degli alimenti, la bolletta elettrica sarebbe insostenibile. "Ringraziamo i nostri clienti affezionati - scrivono i titolari - e chi ci ha accompagnato in questa lunga avventura, chi ci ha sempre scelto per qualche prodotto o per la spesa nelle proprie case".

Il negozio di via Roata Canale 98 rimarrà aperto fino a sabato 29 ottobre, alle 12,30, con promozioni e sconti per i clienti.