Energia e materie prime, agricoltori della Granda domenica in piazza a Torino per protestare

CUNEO CRONACA - Da tutto il Piemonte appuntamento in piazza Vittorio Veneto a Torino, domenica 20 febbraio, dalle 10.30, al mercato di Campagna Amica per salvare le produzioni simbolo del made in Piemonte dalle speculazioni e dall’aumento delle materie prime che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto.

Una situazione insostenibile che verrà denunciata dagli agricoltori esasperati: sarà presente una numerosa delegazione dalla Granda, guidata dal delegato confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo e dal direttore Fabiano Porcu, assieme ai dirigenti, ai giovani imprenditori di Giovani Impresa e a Donne Impresa per sensibilizzare i cittadini e le famiglie che hanno visto impennarsi i prezzi della spesa senza, però, un aumento di quanto viene riconosciuto ai produttori agricoli.

Dal latte alla carne bovina e suina, dalla frutta alla verdura: l’intera filiera alimentare è coinvolta da queste speculazioni per cui verrà allestito “il tavolo della verità” per far conoscere ai consumatori i prezzi riconosciuti agli agricoltori ed allevatori per i principali prodotti che portano in tavola. Non mancheranno esemplificazioni a sostegno delle proposte di Coldiretti per garantire il giusto prezzo con la lotta alle speculazioni, assicurare liquidità alle imprese e sbloccare gli interventi per il settore fermati dalla burocrazia ma anche i progetti concreti per cogliere le opportunità che vengono dall’agricoltura con le fonti energetiche rinnovabili, dal biogas al fotovoltaico sui tetti di aziende e stalle.