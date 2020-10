BRA/ Emozione con l’inaugurazione dell'anno accademico della Uni-Tre nella nuova sede

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - E' trascorso quasi un anno, ma la ripresa dell'attività culturale dell'Uni-Tre di Bra, è alla grande, siamo numerosi alla sua inaugurazione nella nuova sede: il prestigioso Auditorium Giovanni Arpino, Largo Resistenza.

C'è emozione nel ritrovarsi, ci riconosciamo anche dietro le mascherine, sono gli occhi a sorridere.

Distanza fisica, ma vicinanza affettiva ed entusiasmo per la bellissima e spaziosa nuova sede (prima era nell'aula magna del liceo Giolitti e Gandino), che permette distanziamento e sicurezza.

“Mi complimento per la vostra costanza nel richiedere una nuova sede, sorretta dalla responsabile Clara Arnaldi e dai suoi efficientissimi collaboratori - commenta Gianni Fogliato sindaco di Bra - E' un stato un gran piacere per l'Amministrazione comunale assegnarvela.

Poichè la finalità dell'Università è di apprendere, spaziando in molte dottrine, ne approfitto per assegnare reciproci compiti.

Il compito mio, in rappresentanza dell'amministrazione Comunale, è di accompagnarvi per tutto l'anno accademico, affronteremo insieme qualsiasi difficoltà si presentasse.

Da parte vostra, con molta pacatezza e serenità, vi chiederei di farmi da altoparlante, ossia, oltre che rispettare le regole che ormai conosciamo tutti, anche divulgare il senso civico nel rispetto di tutta la nostra Comunità.”

Interviene il giornalista Dario Bracco ad illustrare il libro “Invecchiare, in campagna e in collina” di cui è coautore con il collega Gian Mario Ricciardi, volume che gentilmente sarà omaggiato ai partecipanti.

Tratta del sereno e sano invecchiamento nelle nostre aree rurali, del loro ambiente, nonché, vita, socialità, assistenza e cure.”

E si conclude in musica con il trio Blues in the Night, formato da Chiara Rosso, voce; Enzo Fornione, pianoforte; Carlo Gaia, batteria.

Docenti dei “Gandino” di Bra, e della Fondazione Fossano Musica, nonché musicisti attivi nel panorama musicale italiano ed internazionale.

Il repertorio coinvolge ed entusiasma i presenti, con rivisitazione di brani blues e bluesy.

Attraversa tradizione, attualità e contaminazioni Blues, piacevolissimo intrattenimento per concludere una festa, perchè lo è per la gioia di ritrovarsi.

La efficiente ed affabile Clara Arnaldi, si raccomanda di prenotare l'adesione alle lezioni, di volta in volta.

Usciamo evitando l'assembramento: ora si ricomincia con i due appuntamenti settimanali, mercoledi, venerdi, dalle 15, alle 17.

Grande lode alla responsabile Clara Arnaldi, e ai coordinatori: Enza Sardo, Francesca Fino, Gian Franco Saglia, Luciano Leone, che si sono spesi con tutte le loro forze per riaprire l'Uni-tré in una nuova sede, più consona per la sicurezza sanitaria.

Grazie da tutti gli associati e dai braidesi, orgogliosi della vivacità culturale della città, a cui tutti contribuiscono.

Fiorella Avalle Nemolis

(I protagonisti della inaugurazione nuova sede Uni-Tre di Bra)