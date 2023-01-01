"Emozioni & avventura in Valle Varaita": tappa dedicata al forest bathing nel bosco di Pian Pietro a Valmala

CUNEO CRONACA - Il calendario “Emozioni & avventura in Valle Varaita” dell’Unione Montana Valle Varaita prosegue con un appuntamento dedicato al benessere e all’immersione nella natura. Sabato 27 giugno è in programma una breve sessione di forest bathing nel bosco di Pian Pietro, a Valmala, nel territorio comunale di Busca. Il ritrovo è fissato alle ore 10 presso il Rifugio Dusman.

L’attività si conclude intorno alle ore 13 e si sviluppa lungo un percorso sostanzialmente pianeggiante, della lunghezza di circa 3 chilometri. Ai partecipanti è richiesto di presentarsi con scarpe da montagna, pantaloni lunghi e un tappetino da yoga. L’esperienza è condotta dall’accompagnatrice naturalistica Cristina Ciconte, specializzata nella pratica del forest bathing, e propone un approccio lento e consapevole alla frequentazione dell’ambiente boschivo. La partecipazione è subordinata alla prenotazione, obbligatoria entro il 25 giugno al link www.eventbrite.it/e/forest-bathing-a-pian-pietro-tickets-1992048180733, raggiungibile anche da www.unionevallevaraita.it.

Il bagno di foresta, traduzione del termine inglese forest bathing, deriva dal concetto giapponese di Shinrin-Yoku, letteralmente “immergersi nell’atmosfera della foresta”. Non si tratta di un’escursione sportiva né di una normale passeggiata: è invece un’attività prevalentemente sensoriale che invita a rallentare il proprio ritmo e a vivere il bosco attraverso l’ascolto, l’osservazione e la percezione diretta degli elementi naturali. Durante l’esperienza i partecipanti sono accompagnati in un percorso che favorisce una maggiore connessione con l’ambiente circostante, in un contesto caratterizzato da bassi livelli di inquinamento e dalla presenza di numerosi fattori naturali positivi per il benessere psicofisico. L’obiettivo non è raggiungere una meta, ma concedersi un tempo di attenzione e presenza, lasciando che siano il silenzio, i suoni del bosco, i profumi e le sensazioni a guidare l’esperienza. Questa pratica si sta diffondendo anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni numerosi studi scientifici hanno documentato i benefici ad essa associati: tra questi, i più frequenti e interessanti sono la riduzione della pressione sanguigna, il rafforzamento del sistema immunitario e una generale sensazione di rilassamento e benessere.

L’attività fa parte del calendario estivo di iniziative promosso dall’Unione Montana Valle Varaita. Gli eventi, raccolti sotto al titolo complessivo di Emozioni & avventura in Valle Varaita, sono occasioni per conoscere il territorio valorizzando storia e tradizioni locali, patrimonio ambientale e nuovi percorsi di visita. Da giugno a ottobre sono previsti più di trenta appuntamenti pensati per adulti, bambini e famiglie, con proposte suddivise in cinque aree tematiche che coniugano natura, cultura, movimento e scoperta del territorio e delle sue peculiarità.

Il calendario completo degli eventi

Venerdì 19 giugno: Piasco, Chiesa di San Giovanni, ore 21. Il Cantico e frate focu. Incontro su "Farò, soulestrei, fouiasìe, joia: la magica notte di San Giovanni" a cura della dott.ssa Rosella Pellerino.

Sabato 4 luglio: Rossana, giardino della Casa del Borgo, ore 15. Il Cantico e sora nostra madre terra. "Fratello Sole, Sorella Ortica": pomeriggio alla scoperta delle erbe officinali alpine per adulti e bambini (dagli 8 anni). A cura di Euphytos. Durata 2h30'.

Sabato 11 luglio: Pontechianale, ritrovo c/o ristorante Miralago (frazione Castello), ore 15. Il Cantico e sor’aqua. Passeggiata per famiglie con bimbi (3-10 anni) intitolata "Casa d’acqua, casa di pietra". Con l'autrice Sara Due Torri, Caterina Ramonda e l'illustratrice Carola Zerbola. Segue merenda.

Sabato 18 luglio: Melle, c/o Valverbe (B.ta Prato 9), ore 10.30. Il Cantico e sora nostra madre terra. Visita guidata al giardino botanico di Valverbe.

Mercoledì 29 luglio: Sampeyre, Palestra delle Scuole, vari orari (10.30, 15, 16.30, 18, 21). Il Cantico e le Stelle. Scoperta degli astri con il planetario a cura del geologo Enrico Collo. Durata 1h30' per turno.

Sabato 1 agosto: Bellino, Osservatorio Astronomico (Fr. Celle), ore 15. Il Cantico e frate sole. Attività didattica a tema astronomico dedicata al Sole. Durata 2h.

Domenica 2 agosto: Casteldelfino, Piazza Santi del Popolo, ore 17. San Francesco tra Parole e Musica. Conferenza di Aldo Intagliata sulla vita del Santo attraverso le biografie di Tommaso da Celano. Accompagnamento di Irene Munari (arpa) e letture di Giorgio Lusso.

Sabato 8 agosto: Pontechianale, Campo sportivo, ore 15. Il Cantico e frate vento. "Il mondo dei rapaci": dimostrazioni di falconeria e spettacolo di volo a cura di Fanta Parco.

Giovedì 13 agosto: Bellino, Osservatorio Astronomico (Fr. Celle), ore 22. Il Cantico e le Stelle. Attività di osservazione astronomica notturna. Durata 2h.

Venerdì 28 agosto: Venasca, frazione Peralba, ore 20:30. Il Cantico e sora Luna. Osservazione della Luna. Durata 2h.

Sabato 29 agosto: Melle, Ala Comunale, ore 17. Conferenza del prof. Jean-Pierre Sonnet, sacerdote nella Compgnia di Gesù, teologo e professore ordinario alla Pontificia Università Gregoriana.

Venerdì 25 settembre: Piasco, Ala della Pace, ore 21:00. Conferenza del prof. Luca Margaria, parroco di Verzuolo.

Sabato 26 settembre: Pontechianale, frazione Castello (c/o Rifugio Alevè), ore 18. San Francesco e gli animali. Escursione guidata di difficoltà facile nel Bosco dell’Alevè per l’ascolto del bramito dei cervi.

A Piedi nella Natura

Escursioni di Birdwatching condotte dall’ornitologo Luca Giraudo e sessioni di Forest Bathing (Shinrin-Yoku) per il rilassamento sensoriale.

Sabato 20 giugno: Frassino, piazza G. Marconi, ore 8.30. Escursione con birdwatching e ascolto dei canti. Difficoltà media, durata 6-8 ore.

Sabato 27 giugno: Busca-Valmala. Forest bathing: immersione consapevole nell'atmosfera del bosco.

Domenica 9 agosto: Rossana. Forest bathing.

Domenica 13 settembre: Isasca. Forest bathing.

Sabato 19 settembre: Busca-Valmala, ritrovo Pian Pietro, ore 15. Escursione di birdwatching (difficoltà facile, durata 4-6 ore). In serata è previsto l'ascolto dei rapaci notturni.

Sabato 10 ottobre: Venasca, piazza Martiri, ore 9. Escursione con birdwatching. Difficoltà facile, durata 4 ore.

Due Ruote nella Natura

Appuntamenti ciclistici e chiusure stradali per rivivere le imprese dei campioni. Obbligatorio l'uso del casco.

Venerdì 3 luglio: Pontechianale (frazione Chianale), ore 9-13. Scalate Leggendarie: chiusura al traffico motorizzato del Colle dell’Agnello fino alla sommità; analoga manifestazione sul versante francese.

Domenica 5 luglio: Busca-Valmala, ritrovo Pian Pietro, ore 8-13. Scalate Leggendarie: giornata speciale gravel sulla Strada dei Cannoni.

Lunedì 6 luglio: Sampeyre, partenza seggiovia, ore 8-13. Scalate Leggendarie: chiusura del Colle di Sampeyre fino alla sommità.

Giovedì 13 agosto: Frassino, Skill park di Pluf, ore 14.30. Attività guidata per ragazzi in MTB. Durata mezza giornata.

Sabato 5 settembre: Sampeyre, piazza della Vittoria, ore 9. Escursione guidata in MTB lungo il torrente Varaita fino a Casteldelfino (24 km, difficoltà media). Possibilità di noleggio e-bike.

Domenica 6 settembre: Pontechianale (frazione Chianale), ore 9-14. Scalate Leggendarie – L’Agnèl 2744: chiusura del Colle dell’Agnello.

Teatro a Pedali

Spettacoli “green” prodotti da Mulino ad Arte, dove la scena è alimentata dall'energia elettrica generata dal pubblico che pedala su speciali biciclette.

Venerdì 24 luglio: Sampeyre, piazza della Vittoria, ore 21. Pedalando tra le storie di Daniele Ronco: un viaggio tra musica e racconti del territorio.

Giovedì 20 agosto: Pontechianale (frazione Chianale), ore 20.30. Margherito, c’è tempo per tornare a casa con Daniele Ronco e musiche dal vivo di Mauro Borra.

Domenica 23 agosto: Venasca, piazza Caduti, ore 21. Le più grandi imprese del ciclismo italiano con Daniele Ronco e musica dal vivo.

Giovani Esploratori

Laboratori e attività in natura per bambini dai 4 ai 10 anni e le loro famiglie, a cura de La Fabbrica dei Suoni. Durata circa 2 ore per ciascuna attività.

Domenica 21 giugno: Rossana, ritrovo chiesa parrocchiale, ore 9.45. Via dell’Arcimbaldo: racconto itinerante tra immaginazione e azioni condivise.

Venerdì 24 luglio: Sampeyre, ritrovo ufficio turistico, ore 14.15. C’è posto nel bosco con il sarvanòt Pluf.

Venerdì 4 settembre: Isasca, piazza San Massimo, ore 14.45. C’è posto nel bosco con il sarvanòt Pluf.

Domenica 20 settembre: Piasco, ritrovo cappella S. Brigida, ore 9.45. C’è posto nel bosco: alla scoperta della natura con il sarvanòt Pluf.

Domenica 18 ottobre: Venasca, ritrovo ala comunale piazza Caduti, ore 9.45. C’è posto nel bosco con il sarvanòt Pluf.

Festa delle Alpi

Evento transfrontaliero che da tre anni riunisce le comunità alpine di Piemonte, Valle d’Aosta e Savoia lungo i colli che uniscono Italia e Francia. Sabato 25 e domenica 26 luglio: Pontechianale e Colle dell’Agnello. Evento organizzato dalla Regione Piemonte: incontri, scambi culturali, approfondimenti su tradizione locale, artigianato e patrimonio storico ed escursionistico del territorio, con celebrazioni sulla linea di confine italo-francese.