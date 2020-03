Emergenza Coronavirus, altri 500 mila euro dalla Crc di Cuneo per il settore socio assistenziale

La Fondazione Crc di Cuneo ha deliberato un nuovo fondo di 500 mila euro per rispondere all’emergenza Coronavirus nel settore socio assistenziale. I contributi sono a disposizione sia degli enti pubblici, sia degli enti del Terzo Settore della provincia di Cuneo attivi in questo ambito e saranno destinati a interventi urgenti di risposta alla situazione di emergenza che stiamo attraversando.

L’intervento si aggiunge ai 500 mila euro messi a disposizione la scorsa settimana a sostegno delle due Aziende Sanitarie Locali e dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle per le emergenze in campo medico. L’emergenza Coronavirus, infatti, sta mettendo sotto forte pressione non solo le strutture sanitarie, ma anche i servizi socio assistenziali della provincia: una situazione che si fa ogni giorno più pesante non solo per gli assistiti - persone affette da patologie croniche e disabilità, anziani e famiglie in condizioni di fragilità - ma anche per il personale che opera, a cui vanno garantite le condizioni di sicurezza sul lavoro.



"La disponibilità di intervento immediato da parte della Fondazione si estende oggi anche ai servizi socio assistenziali e al mondo del volontariato, che operano in provincia di Cuneo per garantire assistenza e sostegno agli anziani, alle famiglie e alle persone in situazioni di malattia e disagio” dichiara il presidente della Fondazione Crc, Giandomenico Genta. “Con lo stanziamento di questo nuovo fondo da 500 mila euro la Fondazione Crc vuole essere al fianco, in un momento di particolare difficoltà, della parte più fragile della nostra società e degli operatori che ogni giorno operano al fianco di questi cittadini”.



Per la valutazione delle priorità di intervento la Fondazione si confronterà con i diversi enti di coordinamento territoriale. Le modalità di richiesta dei contributi saranno comunicate a breve sul sito www.fondazionecrc.it.