Elio Germano porta a Cuneo la voce di Gino Strada: al Toselli la prima regionale di "La guerra com'è"

CUNEO CRONACA - Mercoledì 11 febbraio, alle ore 21, il Teatro Toselli di Cuneo ospita la prima regionale di “La guerra com’è”, spettacolo con Elio Germano e Teho Teardo, per la regia dello stesso Germano. In scena prende forma il libro Una persona alla volta di Gino Strada, in un racconto teatrale intenso e necessario che restituisce la guerra attraverso lo sguardo di chi l’ha vissuta dalla parte di chi cura, ricuce e salva vite.

«Il racconto di chi la guerra l’ha vissuta dalla parte di chi ricuce, di una persona che non è interessata ai colori degli schieramenti, ma a rimettere insieme pezzi di umanità scomposta»: così Elio Germano descrive lo spettacolo, in cui dà corpo e voce alle parole del fondatore di Emergency, ripercorrendo le radici ideali e umane del suo impegno contro ogni conflitto. Ne nasce una narrazione appassionata, avventurosa e profondamente civile, che riflette sulle conseguenze della guerra e sul diritto universale alla salute.

Lo spettacolo è una produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito e Argot Produzioni, con il contributo della Regione Toscana e in collaborazione con Emergency. Accanto a Germano e Teardo, il progetto artistico vede Francesco Fazzi al fonico, Alberto Tizzone al disegno luci, Andrea Speranza alle scene e Gianluca Meda ai video.

Tutte le informazioni su costi e modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito www.cuneocultura.it. I biglietti possono essere acquistati online tramite la piattaforma del Comune di Cuneo oppure alla biglietteria del Teatro Toselli, in via Teatro Toselli 9, aperta il mercoledì mattina e il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 16.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio spettacoli del Comune di Cuneo al numero 0171.444812/818 o scrivere a spettacoli@comune.cuneo.it. Il calendario completo della stagione teatrale è consultabile online, mentre aggiornamenti e contenuti sono disponibili anche sulle pagine social del Teatro Toselli.