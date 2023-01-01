Efficienza energetica e incentivi: a Saluzzo e Bra gli incontri di Confartigianato

CUNEO CRONACA - Confartigianato Imprese Cuneo organizza due incontri tecnici gratuiti dedicati alle imprese e ai professionisti del territorio, con l’obiettivo di approfondire le opportunità offerte dal Conto Termico 3.0, dagli strumenti di finanza agevolata e dalle misure a supporto della sostenibilità e dell’efficientamento energetico aziendale.

Gli appuntamenti, dal titolo “Conto Termico e sostenibilità. Strumenti tecnici e finanziari per imprese e professionisti”, si svolgeranno lunedì 6 luglio, dalle 17.30 alle 20.15, presso il Monastero della Stella, in Piazzetta Trinità 4 a Saluzzo; giovedì 9 luglio, dalle 17.30 alle 20.15, presso l’Hotel Cavalieri, in Piazza Giovanni Arpino 37 a Bra.

L’iniziativa intende offrire un quadro operativo aggiornato sui principali strumenti oggi disponibili per sostenere gli investimenti delle aziende in materia di riqualificazione energetica, fonti rinnovabili e sostenibilità. Durante gli incontri saranno messe a confronto competenze tecniche, consulenza associativa e soluzioni finanziarie, con particolare attenzione alla gestione delle pratiche GSE e alle possibilità di accesso al credito.

Per entrambi gli appuntamenti il programma prevede, dopo la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali, l’intervento del dott. Diego Mozzali, vicedirettore di Confartigianato Imprese Cuneo, sul tema della fiscalità agevolata nelle opere edili per le imprese. A seguire, l’ing. Lorenzo Caranta, libero professionista e consigliere dell’Ordine degli Ingegneri, approfondirà il funzionamento del Conto Termico 3.0 e la gestione delle pratiche GSE. La seconda parte dell’incontro sarà dedicata agli aspetti ESG e finanziari, con gli interventi di Riccardo Masoero, referente ESG di Banca CRS, e di Gianpiero Biolatto, responsabile territoriale dell’Istituto Bancario CRS, che illustreranno strumenti e opportunità per l’efficientamento energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

A chiudere i lavori sarà Roberto Maero, dell’Ufficio Finanza Agevolata di Confartigianato Imprese Cuneo, con un approfondimento sul bando regionale per la promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese. Al termine degli interventi è previsto uno spazio dedicato alle domande dei partecipanti. Seguirà un buffet.

Per gli ingegneri è prevista l’attribuzione di Crediti Formativi Professionali. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Gli incontri sono organizzati in collaborazione con Ordine degli Ingegneri di Cuneo e con il contributo di Banca CRS, Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione CRC.

Per informazioni è possibile contattare Alessandro Ponzo, Ufficio Categorie – Area Impianti di Confartigianato Imprese Cuneo, al numero 0171.451106, al cellulare 339.2611767 oppure via email all’indirizzo alessandro.ponzo@confartcn.com.