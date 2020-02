Effetto Foehn in provincia di Cuneo: massime fino a 23 gradi lunedì, attenzione in montagna

A Cuneo e in generale in tutto il Piemonte, dall'inizio della prossima settimana, una tempesta di vento caldo porterà le temperature massime a toccare addirittura i 23 gradi. Il picco duererà poco, infatti già a partire dalla giornata di martedì (4 febbraio), una perturbazione in arrivo dall'Europa settentrionale porterà un peggioramento del tempo.

Come spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), l'approssimarsi di una saccatura all'arco alpino causerà prima "precipitazioni sui rilievi nordoccidentali e settentrionali, con neve solo in alta quota, e condizioni di foehn nelle vallate alpine che si estenderanno gradualmente a gran parte della regione lunedì". Poi, martedì, "l'arrivo di una perturbazione dall'Europa settentrionale causerà un'ulteriore intensificazione della ventilazione, con condizioni di foehn estese a tutta la regione, neve su zone montane e pedemontane e un drastico calo delle temperature".

In questi giorni i venti hanno continuato a rimaneggiare il manto nevoso e la nuova intensificazione prevista nel fine settimana potrà determinare la formazione di nuovi lastroni e l'incremento degli accumuli preesistenti. Arpa mette in guardia sulle uscite in ambiente innevato: "L'aumento delle temperature e le precipitazioni che nella giornata di domenica interesseranno i settori di confine occidentali e settentrionali, nevose solo a quote elevate, determineranno l'incremento dell'attività valanghiva spontanea. Su questi settori il grado di pericolo si manterrà 3-Marcato mentre sarà 2-Moderato altrove".

Nel dettaglio, le previsioni del tempo dal bollettino odierno emesso da Arpa.

Domenica 2 febbraio: cielo poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti consistenti sulle Alpi occidentali e settentrionali e a ridosso dei rilievi appenninici. Al primo mattino foschie o nebbie sulle pianure. Precipitazioni: dalla tarda mattinata nevicate deboli o moderate su Alpi nordoccidentali e settentrionali. Quota neve in rapido aumento dai 2200 m ai 2600 metri. Zero termico: in marcato aumento fino a 3000 metri a nord e 3400 metri a sud. Venti: molto forti da nordovest sulle Alpi con raffiche di burrasca nel pomeriggio e moderati o localmente forti occidentali sull'Appennino; deboli variabili altrove con rinforzi da sud tra Astigiano e Alessandrino. Rinforzi forti nelle vallate alpine occidentali per condizioni di foehn in estensione ai primi tratti pianeggianti nel pomeriggio.

Lunedì 3 febbraio: cielo poco nuvoloso per passaggio di velature. Precipitazioni: assenti salvo nevischio trasportato dal vento sulle creste di confine settentrionali al mattino. Zero termico: in aumento sui 3500 metri con valori inferiori sui 3000 metri su Alpi nordoccidentali e settentrionali. Venti: molto forti o di burrasca da nordovest sulle Alpi e forti da ovest sull'Appennino in intensificazione in serata; moderati occidentali altrove. Condizioni di foehn estese a gran parte della regione.

Martedì 4 febbraio: cielo poco nuvoloso con addensamenti consistenti su zone montane e pedemontane alpine occidentali e settentrionali. Precipitazioni: deboli o moderate su zone montane e pedemontane alpine nordoccidentali e settentrionali, a carattere nevoso oltre i 1000 metri. Zero termico: in drastico calo sui 1200 metri. Venti: molto forti o di burrasca dai quadranti settentrionali in montagna, moderati o forti occidentali altrove. Condizioni di foehn estese a tutta la regione.

(Foto tratta dal sito di Arpa Piemonte)