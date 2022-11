Ecosistema urbano Legambiente: Cuneo (16esima in Italia) "regina" delle bici e degli alberi

CUNEO CRONACA - Un 2021 difficile per molti capoluoghi di provincia italiani, che restano in forte affanno anche nella fase post pandemia, paralizzati dalle emergenze croniche: smog, traffico e rifiuti prodotti. Pochi quelli che sono riusciti a fare la differenza puntando, davvero, sulla sostenibilità ambientale. (Leggi anche QUI)

Cuneo è 16esima nella classifica di Ecosistema Urbano 2022, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo.

Il report tiene conto di 18 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. La classifica finale che ne esce fuori, con dati relativi al 2021, ne rappresenta la sintesi.

Due i tratti distintivi della nostra provincia: il verde e la ciclabilità. Cuneo risulta infatti essere "regina delle bici", confermandosi tra le prime città oltre i 30 metri equivalenti ogni 100 abitanti.

Inoltre spicca per essere al primo posto in Italia per numero di alberi ogni mille abitanti: 205,5.