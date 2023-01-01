EcoFestiValPesio, serata finale e premiazioni: in gara 20 film da 69 Paesi

CUNEO CRONACA - La XVI edizione dell'EcoFestiValPesio, la rassegna cinematografica interamente dedicata alla salvaguardia della biodiversità e agli aspetti ecologici e sociali riguardanti il pianeta, sta giungendo al termine. È arrivato il momento della proiezione dei film e della premiazione.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione "Cercando il Cinema" in collaborazione con le Aree Protette Alpi Marittime, il Comune di Chiusa di Pesio, l’Istituto Comprensivo di Chiusa di Pesio-Peveragno, e con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo.

Sono giunti all'Associazione ben 369 lavori provenienti da 69 nazioni diverse. La giuria, composta da soci qualificati di "Cercando il Cinema", dopo aver visionato tutti i lavori ne ha scelti 20 che concorreranno nelle varie sezioni.

Venerdì 20 marzo, alle ore 21, al Salone Mucciarelli si tiene la cerimonia di premiazione della XVI edizione dell'EcoFestiValPesio. L'ingresso alla serata finale è gratuito e aperto a tutte e tutti fino a esaurimento posti. Saranno proiettati i vincitori delle varie sezioni per intero, mentre per quanto riguarda i lungometraggi verrà proiettato il trailer.

Ai vincitori di ogni singola categoria verrà assegnato un dipinto con la Fritillaria, il fiore simbolo dell'EcoFestiValPesio. Verranno inoltre consegnati gli attestati in pergamena a tutti i vincitori con la motivazione della giuria.

L'EcoFestiValPesio si compone di tre sezioni.

Sezione tema ecologico

Premio speciale alla memoria di Mauro Fissore: miglior corto di Animazione/Documentario/Finzione con tema riguardante la fauna e la flora alpina.

Premio speciale alla memoria di Andreino Ponzo: miglior corto di Animazione/Documentario/Finzione sulla biodiversità.

Premio speciale alla memoria di Gianfranco Baudena: miglior film medio/lungometraggio con tematiche etiche-sociali e ambientali.

Sezione tema libero

Miglior corto di finzione

Miglior corto documentario

Miglior corto di animazione

Sezione corti realizzati dalle scuole

Miglior corto di animazione, finzione o documentario decretato dalla giuria.

Miglior corto di animazione, finzione o documentario decretato dagli allievi dell'Istituto Comprensivo di Chiusa di Pesio-Peveragno.

Ma l'EcoFestiValPesio non si ferma qui. Alcuni dei film "partiranno" per una breve tournée: saranno infatti proiettati nel corso della 31° edizione della rassegna Cinema in Cortile, nell'arena estiva dell'Associazione a Chiusa di Pesio nei mesi di luglio e agosto. Il primo appuntamento è il 14 luglio con il film Lupi nostri, già proiettato l'11 marzo al Cinema Monviso di fronte a oltre 300 persone.