Ecco tutti i titoli e i concorrenti di Sanrito 2023: l'atteso festival il 10 e 11 febbraio a Cuneo

CUNEO CRONACA - Sono stati annunciati durante la serata a Open Baladin gli 11 concorrenti dell'ottava edizione di Sanrito Festival che si terrà il 10 e 11 febbraio 2023 presso l’Auditorium Foro Boario a Cuneo.

Alberto Visconti - Aosta - 41 anni vincitore dell’ultima edizione con Coromoro difende il premio con il brano “Polipi e topi”,

Andrea Roccia - Boves (Cuneo) - 21 anni - “Maledetta solitudine”

Ariù - originario di Oristano, vive a Milano - 35 anni - “Distanza”

FattoSano - Moncalieri (To) - 30 anni – “Ballerò”

Fausia feat. Mano Manita – Torino - 34 anni - “Finchè c’è luce”

Gabriele Tiezzi – Saluzzo (CN) - 36 anni - “Pagina 1”

Roberto D’Aniello – di origini casertane, vive a Bologna – 33 anni – “Saranno cento”

Rodondi – Maffei (34 anni – 38 anni ) - Torino – “Il giorno prima dell’estinzione”

Romi - 49 anni – Cuneo - “Grigio sostenibile”

Sebastiano Contrario - 39 anni – Roscio (CN) – “Stramonio”

Viola Violi - 33 anni - cantautrice maremmana, vive a Roma - “Dimmi cosa pensi”

Continua la campagna di crowdfunding per sostenere il Festival, sulla piattaforma produzioni dal basso. QUI è possibile contribuire alla realizzazione dell’evento in cambio di una ricompensa che spazia dal link per la diretta, alla giuria popolare, ai biglietti per le serate live fino ad arrivare a presentare un concorrente sul palco.

Evento patrocinato dal Comune di Cuneo con la collaborazione di Wsf Collective, Varco e Auditorium Foro Boario, Open Baladin, ATS Service, Fuori Tempo strumenti musicali, Rima Maia, Magazzino sul Po, Collettivo Zaratan e Zoè in città, Birrovia Vecchia Stazione, 12100 Beers’ hop, Emmaus Cuneo, Al Cappello Alpino, Binario69, Non è la RADIO.