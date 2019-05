E ora aspettiamo il "Capitano" di fronte all'impresa della Finanziaria d'autunno e sull'Iva

PIERCARLO BARALE - Dopo più di un anno di frenetica ed incessante propaganda, coadiuvato da specialisti del settore, trasportato da aerei di Stato - quasi sempre non per necessità istituzionali di ministro dell'Interno - il "Capitano" è riuscito nell'intento di ottenere per sé ed il suo partito personale, il consenso di un terzo degli elettori votanti. Meno di Renzi a suo tempo, ma assai per i tempi attuali. C'è da dire che mai ha avuto avversari degni di tal nome. Di Maio lo ha assecondato e difeso nel processo per la chiusura dei porti, consentendogli così di scansare una condanna che lo avrebbe tagliato fuori dal governo. Si sono addirittura dichiarati correi nel reato addebitato sia Di Maio che Toninelli e lo stesso premier - un po' avventato per essere avvocato e docente universitario.

Il pavido "Capitano", dopo qualche giorno di "messa bassa" così inconsueta, ha evitato il processo ed ha ripreso la guerra ai migranti. Secondo i migliori metodi di convincimento di massa, ha sempre agitato lo spettro dei 600 mila irregolari, che avrebbe cacciato in due mesi. Invece erano 90 mila e ci sono ancora quasi tutti. Per rimpatriarli occorrono accordi con i paesi di origine, che non sono stati stipulati. Inoltre è dottrina nota e legislazione conosciuta ed applicata anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che non si possono rimpatriare migranti, anche responsabili di reati, se i paesi di accettazione non ne garantiscono l'incolumità, a prescindere dagli accordi.

Il "Capitano" ha seminato odio contro i migranti, sia in arrivo che già presenti e non rimpatriati. Pareva ci si trovasse di fronte ad una invasione. Così terribile da far pensare alla sua alleata Meloni di effettuare un blocco navale della Libia. Proibito soccorrere in mare, sia alle navi della nostra marina che a quelle delle onlus, considerate corree con gli scafisti, taxi del mare. Il soccorso - alternativa all'annegamento collettivo - è stato visto come violazione delle disposizioni del "Capitano". I porti, di competenza di Toninelli, sono stati dichiarati - illegittimamente - chiusi dal "Capitano", che ha approntato un nuovo decreto legge che conteneva - prima dell'ultimo rattoppo costituzionale - sanzioni pecuniarie per i soccorritori, in ragione di ogni persona salvata.

Seminare il terrore e l'odio per il diverso, il migrante che arriva sui barconi semiaffondati dopo anni di fatiche, torture, detenzione in Libia, è stato produttivo in termini di consenso elettorale. La richiesta dell'aiuto divino - Madonnina e rosario - ha toccato il ridicolo. Quel ridicolo che l'avvocato Gianni Agnelli riteneva essere la peggiore delle censure in cui si poteva incappare. Il "Capitano", vorace mangiatore in privato - esposto al pubblico adorante - vuole sembrare uno come tutti, che non nega selfie, che visita mercati, convegni, comizi, quotidianamente, circondato da robusta scorta, con felpe aggiornate agli eventi. Come il simpatico Gene Gnocchi di Ballarò.

Un anno quasi senza andare in ufficio. Come succedeva quando era deputato europeo, ma restava in Padania, senza curarsi degli impegni assunti con la designazione. Lamentandosi poi con l'Europa matrigna, che maltrattava il nostro Paese. Il secondo nemico, scelto con cura per le elezioni, per riformare i trattati. Cambiata l'Ue, si sarebbe potuto dimenticare il pesante debito pubblico ed anche il deficit di bilancio. Oltre a scaricare sui nemici odio e desiderio di vendetta, il "Capitano" ha promesso riduzioni di tasse, abrogazione delle legge Fornero, cercando di diventare il riferimento in Europa per i sovranisti populisti e schizzando l'occhio ai neofascisti nostrani. Questi ultimi sono rimasti al palo, senza raggiungere l'un per cento dei consensi. Sono serviti per accrescere la paura degli elettori. Ma al "Capitano" hanno dato una bella mano, senza nulla ricevere, come è toccato all'ingenuo Di Maio. Quello che voleva cacciare via Mattarella ed aveva sconfitto la povertà.

A questo punto il problema Tav parrebbe risolto, perchè la vogliono tutti: in Piemonte anche Cirio e Chiamparino. Restano, con la bandiera dei valsusini, solo i pentastellati. Ora il "Capitano" dovrà redigere la finanziaria, con l'aumento dell'Iva, il deficit sfondato, il debito aumentato, la stagnazione dell'economia. L'Europa non è caduta in mano agli anti Ue, che Salvini voleva capeggiare, per nominare la nuova commissione ed evitare le probabili sanzioni economiche per il nostro malgoverno. Uno dei vicepremier ha fatto propaganda. L'altro, che aveva sconfitto la povertà e bloccato le opere pubbliche, ha raccolto nelle urne il consenso che meritava. L'Europa non cadrà sotto i colpi dei sovranisti di Trump e di Putin. E si farà la Tav.

Piercarlo Barale