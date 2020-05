"E noi seguiamo i buoni consigli, fate sparire la pandemia": poesia e ironia dell'89enne di Cuneo

CUNEO CRONACA - Dalla penna di un'arzilla 89enne di Cuneo, Milli Ballari Abbona, è uscita una poesia in dialetto piemontese sulla pandemia. Milli non ha problemi a dichiarare la sua età e le sue generalità ed ha accettato di rendere la sua opera pubblica, anche se è stata scritta per puro diletto. La poesia è stata pubblicata sul sito dell'associazione Mente in Pace onlus di Cuneo.

LA "BESTIOLA ‘NCȎRȎNÀ" (poesia di Milli Ballari Abbona)

La "bestiola ‘ncȏrȏnà"

Ciutȏ ciutȏ, l’è rivà

d’an paiss pitost lȏntan

na “bestiola ‘ncȏrȏnà”

e scatena ‘n bel can can.

Se presenta all’imprȏvis,

cȏma ‘n diluviȏ universal,

el nost bel e car paiss

va nel caos general.

Tüti all’erta: a sentensiȏ le sirene

della tele nasiȏnal,

ma dal video certe scene

nen mȏstrele, a fariȏ menȏ mal.

Poi je ‘l tȏrno della sciensa,

dȏtȏr brau e preparà,

ben dotati d’esperiensa…

ma al prim cȏnseil: devi tüti steune a cà.

Cȏl savȏn laveve ‘l man,

cȏma se feisȏ ‘d pȏrcaciȏn,

dai parent e dagli amis ste lȏntan

se no rivȏma cȏl tampȏn.

A l’han sempre rasȏn lȏr,

ma sȏn tropi a cȏmandè

virologi, epidemiologi, tüti grandi prȏfessȏr,

ma sempre prȏnt a cȏntestè.

Desse proeva d’armȏnia

e nȏi seguȏma i bȏn cȏnsej

fe sparì la pandemia…

e Montalbano da lȏntan a cria:

“l’evi rȏtme gli zebedei”.

Ma la storia l’è nen finìa,

la “bestiola ‘ncȏrȏnà”

l’à tȏcà l’ecȏnȏmia:

el Cȏnt, so pare, a l’è propi sagrinà,

ciama aramba i so amis

per trȏve na strategia

e salvè el nost gran paiss

che, ȏrmai, l’è ‘n agȏnia.

Da tre meis sȏn sarà ‘n cà

e cȏn mi l’Italia intera

a l’han cò fermà: l’attività,

e i seugn? E le speranse? Che chimera!

Me fermȏ si, perché veuj ringrassiè,

cȏn cristiana carità,

chi le dasse tant da fè

per salvè l’ȏmanità

agli infermieri, ai vȏlȏntari e ai dȏtȏr

il mio Grazie pien pien d’amȏr.

Milli Ballari Abbona

Cuneo

(89 anni)

Segnalata da Concetta Stuppia, volontaria di MenteInPace

Traduzione

Zitto zitto è arrivato/ da un paese piuttosto lontano/una bestiola incoronata/ e scatena un bel can can.

Si presenta all’improvviso/ come un diluvio universale/ il nostro bello e caro Paese/ va nel caos generale.

Tutti all’erta: sentenziano le sirene/ della tele nazionale/ ma dal video certe scene/ non mostrarle farebbero meno male.

Poi c’è il turno della scienza/ dottori bravi e preparati/ ben dotati di esperienza/ ma al primo consiglio: dovete starvene tutti a casa.

Col sapone lavatevi le mani/ come se fossimo degli sporcaccioni/ dai parenti e dagli amici state lontani/ se no arriviamo col tampone.

Hanno sempre ragione loro/ ma sono troppi a comandare/ virologi, epidemiologi, tutti grandi professori/ ma sempre pronti a contestare.

Dateci prova d’armonia/ e noi seguiamo i buoni consigli/ fate sparire la pandemia…/ e Montalbano da lontano grida/ mi avete rotto gli zebedei.

Ma la storia non è finita/ la bestiola incoronata/ ha toccato l’economia/ il Conte, suo padre, è proprio preoccupato/ chiama vicini i suoi amici/ per trovare una strategia/ e salvare il nostro grande Paese/ che ormai è in agonia.

Da tre mesi sono chiusa in casa/ e con me l’Italia intera/ hanno anche fermato le attività/ e i sogni? E le speranze? che chimera!

Mi fermo qui, perché voglio ringraziare/ con cristiana carità/ chi si è dato tanto da fare/ per salvare l’umanità/ agli infermieri, ai volontari e ai dottori/ il mio grazie pieno pieno d’amore.

(Testo e foto dal sito di "Mente in Pace")