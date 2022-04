E' tornata l'alta pressione in Granda: poche piogge, qualche speranza verso metà mese

CUNEO CRONACA - Dopo oltre 3 mesi e mezzo senza precipitazioni significative osservate sul Piemonte, la fine di marzo 2022 ha regalato qualche giornata di pioggia e di neve fino a bassa quota che hanno contribuito ad allentare la morsa della siccità in regione, senza tuttavia riuscire a risolvere il forte deficit idrico di questo inizio 2022.

L’arrivo di un vortice di bassa pressione nel Mediterraneo ha causato 5 giorni di moderato ma diffuso maltempo tra il 30 marzo e il 3 aprile che hanno contribuito ad interrompere a quota 111 la serie consecutiva di giornate con pioggia inferiore ai 5 mm medi, ovvero il secondo periodo più lungo osservato negli ultimi 65 anni dopo l’inverno 1999-2000.

Tuttavia, i soli 23 mm medi di precipitazione caduti in questi breve episodio di tempo perturbato e umido sono stati assolutamente insufficienti a compensare il deficit pluviometrico sia di marzo 2022 (circa l’80% alla chiusura del bacino del Po alla confluenza con il Ticino) sia dall’inizio anno dell’anno idrologico (-33.5%).

Dal punto di vista climatico, il mese di marzo in Piemonte non è certo uno dei periodi più piovosi dell’anno, ma il fatto che questo inizio di primavera 2022 si presenti già con una carenza pluviometrica importante rispetto ai quantitativi usuali non fa altro che inasprire una situazione generale già deficitaria durante l’inverno appena concluso ma anche durante l’intera annata precedente.

Fatto salvo l’episodio di maltempo di fine marzo inizio aprile che ha ridotto il deficit pluviometrico attorno a -30/40% nella parte più meridionale della regione, altrove si registrano ancora valori negativi di precipitazione attorno al 70-90% rispetto alla norma climatica 1991-2020.

Questo periodo prolungato di scarsità di precipitazioni incide fortemente sui valori dell’indice di anomalia della precipitazione a 3 mesi (SPI 3 mese) che inquadra dal punto di vista storico la severità della situazione e che mostra come la maggior parte dei bacini della regione si trovino ancora, per il secondo mese consecutivo, in condizioni di siccità estrema e i restanti comunque di siccità severa.

Anche analizzando l’indice SPI sui 12 mesi la situazione è tutt’altro che rosea, a testimonianza di come l’inverno 2021-2022 sia stato solo la coda di un periodo di scarsità pluviometrica che ormai ci accompagna, quasi senza soluzione di continuità, sin dall’inverno scorso. Sulla scala dei 12 mesi sono i bacini di pianura quelli maggiormente in sofferenza (siccità severa) ma anche il resto del Piemonte è sostanzialmente in condizioni di siccità moderata. Gli unici bacini che mostrano condizioni tecnicamente “nomali”, ovvero Dora Baltea e Orba, sono realtà in situazione molto prossima alla siccità moderata.

Con l’inoltrarsi della primavera, stagione di transizione per eccellenza, risulta ancora più difficile del consueto fare delle previsioni affidabili a medio e lungo termine sulle precipitazioni attese.

Tuttavia, ad oggi, le previsioni meteorologiche a breve e medio termine continuano a mostrare poche precipitazioni significative sulla regione nella prima decade di aprile. Qualche speranza di un cambio di regime meteorologico sembra intravedersi per la seconda decade, anche se l’incertezza nella previsione è comunque significativa in questa porzione dell’anno. Una situazione che comunque va monitorata con attenzione visto che stiamo entrando in uno dei due momenti dell’anno, assieme all’autunno, solitamente più generosi in termini di precipitazione sul Piemonte.

Le previsioni dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte

Una parziale rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo garantisce tempo stabile e soleggiato. Mercoledì una perturbazione atlantica si farà strada dalla penisola iberica verso le nostra penisola, portandosi sulle regioni centrali italiane verso sera. Ciò sarà causa di un modesto peggioramento del tempo sulla nostra regione.

Giovedì, una nuova avanzata dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale scaverà un gradiente di pressione al suolo sulle Alpi, che sarà causa di una forte intensificazione dei venti in quota e, per foehn, nelle valli alpine fino alle zone di pianura occidentali. Attese piogge e nevicate sulle zone di confine.

Mercoledì 6 aprile Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al primo mattino. Successiva intensificazione della copertura nuvolosa dapprima per velature in arrivo dai quadranti meridionali, e successivamente anche per nuvolosità negli strati medio-bassi. Rasserenamenti attesi dalla tarda serata. Precipitazioni: assenti, salvo isolato nevischio portato dal vento sulle creste alpine occidentali e settentrionali di confine dal pomeriggio. Zero termico: in calo fino ai 2100 metri. Venti: deboli sudoccidentali sulle Alpi, in intensificazione e rotazione da nordovest nel pomeriggio, deboli meridionali sull'Appennino, in moderato rinforzo nel pomeriggio e deboli dai quadranti orientali altrove. Giovedì 7 aprile (nella foto) Nuvolosità: cielo poco nuvoloso, con addensamenti sulle Alpi occidentali e settentrionali di confine per sbarramento orografico. Precipitazioni: deboli o localmente moderate sulle zone di confine con Francia e Svizzera comprese tra Alpi Cozie e Lepontine con quota neve in rialzo dai 1500 metri ai 1700 metri. Avanzamento delle precipitazione verso gli sbocchi vallivi al pomeriggio. Zero termico: in graduale aumento fino ai 2700 metri a nord e 3000 metri a sud a fine giornata, con valori inferiori, sui 2200 metri, sulle Alpi di confine. Venti: forti occidentali sulle Alpi, moderati sudoccidentali altrove, con rinforzi sull'Appennino e, per condizioni di foehn, nelle vallate alpine, estese alle zone pianeggianti occidentali dal pomeriggio. Venerdì 8 aprile Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso, con nuvolosità consistente sulle Alpi occidentali e settentrionali di confine, nonché sull'Appennino. Precipitazioni: deboli o localmente moderate precipitazioni sulle zone alpine di confine estese fino agli sbocchi vallivi al mattino. Quota neve sui 1900-2000 metri. Zero termico: in calo dal pomeriggio fino ai 2100 metri. Venti: forti o molto forti dai quadranti occidentali sulle Alpi, moderati da sud sull'Appennino in intensificazione dal pomeriggio, deboli o localmente moderati occidentali altrove. Condizioni di foehn nelle valli alpine e fino agli sbocchi vallivi dal pomeriggio. (Testi e immagine tratti dal sito di Arpa Piemonte)