E' la settimana più calda, giovedì scatta lo stato di massima pericolosità incendi in Piemonte

CUNEO CRONACA - Un debole minimo depressionario in transito sull'arco alpino occidentale può dare origine a temporali locali a ridosso dei settori alpini nel pomeriggio di mercoledì (20 luglio), mentre giovedì l'anticiclone africano torna ad espandersi anche sul nord-ovest favorendo condizioni stabili su tutta la regione.

Venerdì - spiega Arpa Piemonte nel bollettino odierno - una nuova modesta ondulazione del geopotenziale in quota può portare deboli rovesci sui rilievi alpini. Su tutti gli altri settori piemontesi le condizioni rimangono ben soleggiate, con locali rinforzi della ventilazione sulle zone collinari al confine con la Liguria giovedì e venerdì. Continuano a permanere valori elevati di temperatura, in ulteriore aumento nella giornata di giovedì.

Da giovedì 21 luglio sarà in vigore in tutto il Piemonte lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione in quanto la situazione meteorologica evidenziata dal Centro funzionale di Arpa presenta condizioni di alto rischio a causa del caldo torrido e della mancanza di precipitazioni.