Ancora sere d'estate nel cortile di Officina Santachiara a Cuneo tra teatro e condivisione

CUNEO CRONACA - Rassegna Estiva 2026 nel cortile di Officina Santachiara, in via Cacciatori delle Alpi 4, con le ultime due settimane di rassegna estiva. Giovedì 20 agosto, ore 21:BICICLETTE CON LE ALI - in volo con i fratelli Wright (+10 anni). Dispari Teatro (CN-TO). Da Icaro a Leonardo il volo ha sempre affascinato l’uomo. Poeti, scienziati, letterati, politici, grandi menti ne hanno sognato, scritto, immaginato una “macchina per volare”. L’incredibile storia dei fratelli Wright culmina nell’invenzione dell’aereo, il Flyer, che vola per la prima volta il 17 dicembre 1903. Biciclette con le ali. In volo con i fratelli Wright racconta la genesi di quel successo e il lungo percorso che ha portato a un’invenzione destinata a cambiare la storia dell’umanità. È la storia di due giovani curiosi, creativi e determinati, che non si arrendono di fronte agli insuccessi e alla fatica. Un sogno che si realizza attraverso il lavoro, la tenacia e la capacità di superare difficoltà e luoghi comuni. Un’avventura che, con ritmo vivace e narrativo, accompagna i ragazzi in un mondo lontano solo in apparenza, ma vicino alle sfide e alle domande del presente, invitando a riflettere sul coraggio necessario per superare i propri limiti e trasformare ciò che ci circonda.

Domenica 23 agosto ore 17:45: MIO TUO NOSTRO - La panchina pubblica (+2 anni). Pandemonium Teatro (BG). Come si può “insegnare” ai bambini, anche ai più piccoli, il piacere della condivisione, la bellezza della democrazia e il valore della “res publica”? Non certo attraverso lezioni pesanti, ricche di parole difficili e retorica. Piuttosto attraverso le interazioni divertenti di due buffi personaggi che si contendono l’uso esclusivo di una panchina pubblica. Tra scherzi reciproci, situazioni comiche e pochissime parole, i due scoprono che collaborare è meglio che litigare, che giocare, cantare e danzare insieme è più ricco che ostacolarsi, e che una semplice panchina può diventare un luogo di incontro invece che uno spazio da occupare da soli. Biglietto ingresso unico: 7 € biglietti in loco. Tessera 10 ingressi: 50 €. Servizio bar. La rassegna continuerà per tutta l'estate fino al 30 agosto. Tutte le informazioni sui singoli spettacoli disponibili sul sito dispariteatro.it.