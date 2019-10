Mercoledì a Cuneo e venerdì a Dronero sbarca al cinema "Movie Tellers"

Il tour cuneese della 3a edizione di Movie Tellers - Narrazioni cinematografiche continua mercoledì 9 al Cinema Monviso di CUNEO e venerdì 11 al Cinema Iris di DRONERO.

La tappa di Cuneo sarà la prima di 4 appuntamenti che coinvolgeranno il capoluogo della Granda. Cuneo infatti ospiterà nuovamente la rassegna il 16/10, il 23/10, e 30/10 al Cinema Lanteri.

In programmazione nelle due sale il corto d’animazione candidato ai Nastri d'argento 2019, New Neighbours di Sara Burgio, Andrea Mannino, Giacomo Rinaldi e sviluppato all’interno del Dipartimento di Animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, il lungometraggio Drive Me Home prodotto da Indyca, casa di produzione tra le più attive in regione, cofondata dal torinese d’adozione Simone Catania che, con questo film, ha esordito dietro la macchina da presa dirigendo Marco D'Amore e Vinicio Marchioni, due tra gli attori di punta del cinema nazionale e Butterfly, documentario di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, prodotto da Indyca e vincitore del Globo d'oro 2019 che racconta della giovane promessa della boxe Irma.

Ogni serata propone anche un omaggio a Mario Soldati, con una puntata della sua trasmissione Viaggio nella valle del Po che seguirà il break conviviale tra una proiezione e l’altra, con l’aperitivo di Slow Food e Nova Coop.

PROGRAMMA MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE

CUNEO, Cinema Monviso (via XX settembre, 14) - ingresso libero

Ore 18.00 | New Neighbours di Sara Burgio, Andrea Mannino, Giacomo Rinaldi

Ore 18.15 | Drive Me Home di Simone Catania

Ore 20.15 | Degustazione a cura di Slow Food in collaborazione con Nova Coop

Ore 21.00 | Viaggio nella valle del Po - Omaggio a Mario Soldati

Ore 21.30 | Butterfly di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman

OSPITI: Michele Fornasero, produttore di con Indyca di Butterfly e Drive Me Home; Alessandro Cassigoli, regista di Butterfly.

PROGRAMMA VENERDÌ 11 OTTOBRE

DRONERO, Cinema Iris (piazza Martiri, 5) - ingresso 7 €, ridotto 4 €

Ore 18.00 | New Neighbours di Sara Burgio, Andrea Mannino, Giacomo Rinaldi

Ore 18.15 | Butterfly di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman

Ore 20.15 | Degustazione a cura di Slow Food in collaborazione con Nova Coop

Ore 21.00 | Viaggio nella valle del Po - Omaggio a Mario Soldati

Ore 21.30 | Drive Me Home di Simone Catania

OSPITE: Simone Catania, regista di Drive Me Home.

I prossimi appuntamenti in provincia di Cuneo saranno ad ALBA (Cine4 Cityplex - 25/10), BARGE (Cinema Comunale - 16/10), BRA (Cinema Vittoria - 29 ottobre), CEVA (Cinema Borsi - 22/10), CUNEO (Cinema Lanteri 16/10, 23/10, 30/10), SALUZZO (Cinema Magda Olivero, 25/10) e SAVIGLIANO (Cinema Aurora - 15/10).

Movie Tellers è il risultato della somma di intenti a sostegno dell’industria e della filiera cinematografica tutta: dalle produzioni indipendenti ai giovani autori, passando per l’ampio numero di maestranze ed eccellenze che il territorio offre in termini di professionalità e location, fino agli esercenti e, ultimo solo in ordine di fruizione, il pubblico, sia quello alla ricerca di una proposta alternativa che quello geograficamente penalizzato.

Realizzato da Associazione Piemonte Movie, Movie Tellers - Narrazioni cinematografiche si avvale del sostegno di Regione Piemonte e di Film Commission Torino Piemonte, e la partecipazione di Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival e TorinoFilmLab che in sinergia hanno studiato una programmazione per offrire al pubblico un’esperienza completa di quella che è la produzione cinematografica recente legata alla regione e che spazia tra le diverse forme di quest’arte.